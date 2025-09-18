Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

La nuova gaffe

Confronto sanità, Tridico: «Non ho fornito disponibilità a partecipare». Ma gli organizzatori lo smentiscono

La vicenda è finita al centro di un ennesimo infuocato scambio di opinioni tra i due candidati presidente. Gaglianese: «Non voglio passare assolutamente per quello che ha millantato»

Pubblicato il: 18/09/2025 – 17:32
di Danilo Monteleone
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Confronto sanità, Tridico: «Non ho fornito disponibilità a partecipare». Ma gli organizzatori lo smentiscono

Se sbagliare è umano, perseverare è, secondo l’antica locuzione, diabolico. Un adagio prezioso che, tuttavia, il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione o il suo staff non sembrano aver sufficientemente presente. Il caso (il secondo) è quello del mancato confronto tra i candidati presidente organizzato a Catanzaro da alcune associazioni su un tema, la sanità, che rappresenta l’architrave della campagna elettorale. All’appuntamento catanzarese Tridico non si è presentato e nella circostanza il candidato di centrodestra Occhiuto, evidentemente più aduso nel ribaltare a proprio favore condizioni inizialmente ostili, prima ha mostrato disappunto, poi ha ceduto alle richieste della sala ed infine si è confrontato con i presenti e con Francesco Toscano.
Sin qui potrebbe rientrare tutto nelle consuete schermaglie tipicamente elettorali, non fosse però che il candidato Tridico in una nota afferma che «non era previsto alcun confronto: si trattava di un convegno sull’ipotesi di un secondo pronto soccorso, non di un dibattito tra candidati. Io avevo comunicato la mia assenza da tempo». Non pago, Tridico aggiunge: «Inventarsi confronti che non ci sono (e non è la prima volta) è solo propaganda spicciola. Ai calabresi serve serietà, non sceneggiate elettorali». Affermazioni apodittiche che sembrano scontrarsi, tuttavia, con la realtà dei fatti.
Se Tridico afferma, infatti, l’inesistenza del confronto a smentirlo sono gli stessi organizzatori. «Ho parlato personalmente con Tridico, ha preferito andare in giro con Conte. Lo sapevano tutti di questa iniziativa, avevano anche la locandina». A parlare è Sergio Gaglianese, presidente dell’associazione “La Tazzina della Legalità”. Alla ulteriore richiesta esplicita di precisazione sull’inesistenza di un confronto – messa nero su bianco da Tridico nella nota – gli organizzatori ribadiscono: «Ho parlato direttamente con lui, gli ho fatto il memorandum». Come se non bastasse aggiungono: «se il confronto non c’era per quale ragione Tridico ha mandato un suo delegato?». «Gli ho anche detto non puoi mancare, questa per te è un’occasione storica, si parla di sanità, e qui (a Catanzaro ndr) c’è un grande malcontento. Inviti a tavola uno affamato, gli dai il piatto di minestra, e lui non viene a mangiare?». «Ero convinto – precisa Gaglianese – che non sarebbe venuto Occhiuto perché, oltre che presidente, era anche commissario della sanità. La platea era molto ostile a Occhiuto poi, invece, non avendo interlocutori…».
Infine, aggiunge Gaglianese «per Tridico mi dispiace, è un amico che conosco personalmente, conosco lui non Occhiuto». Facciamo notare come la vicenda sia finita al centro di un ennesimo infuocato scambio di opinioni tra i due candidati presidente e, amareggiato, Gaglianese chiosa: «Tutti che mi chiamano ma i pagliacci non li facciamo, non voglio passare assolutamente per quello che ha millantato, faremo una nota stampa di precisazione». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
assenza Tridico confronto
candidato Tridico
confronto mancato
confronto Occhiuto Tridico
Confronto sanità
CORRIERE DELLA CALABRIA
elezioni in calabria
Gaglianese
incontro sanità catanzaro
Primo piano
ROBERTO OCCHIUTO
sanità catanzarese
scontro Occhiuto Tridico
tridico
voto in calabria
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x