Tenta di dare fuoco all’auto del compagno e aggredisce i poliziotti, arrestata a Catanzaro

l’intervento

CATANZARO L’altro ieri il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato una giovane donna per resistenza a pubblico ufficiale. In serata alcuni agenti delle volanti sono intervenuti in via Masciari per una segnalazione di lite in corso fra una donna e il suo compagno, notando che lei stava tentando di appiccare fuoco all’autovettura dell’uomo: alla vista delle forze dell’ordine, la donna si è scagliata contro i poliziotti intervenuti, aggredendoli tanto che uno di loro è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. La donna è stata arrestata e, all’esito dell’udienza di convalida e del giudizio per direttissima, le è stata applicata la misura degli arresti domiciliari ma, trattandosi di un soggetto già affidato in prova ai servizi sociali, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa, ordinandone il trasferimento in carcere. L’esecuzione della misura cautelare agli arresti domiciliari è stata sospesa. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.