Voglio di più di quello che vedo

l’analisi

È il terzo intervento che faccio sul prossimo appuntamento elettorale nella nostra amata Calabria.

Lo faccio a modo mio, parlando di quello che manca; parlando di quello che ci tiene lontani da un vero sviluppo ed utilizzando una famosa frase del grande Pino Daniele. Ognuno di noi calabresi dovrebbe alzarsi la mattina e volere di più di quello che vede. Non è una cosa facile. Non è facile rifiutare le storture, le inefficienze, i ritardi della macchina burocratica perché per rifiutarli bisogna esporsi, uscire dal gruppo fatto da quasi tutti noi che quando dobbiamo entrare in contatto con la pubblica amministrazione ci chiediamo se conosciamo qualcuno. Ecco, la nostra meta dovrebbe essere quella di non conoscere nessuno ed avere una risposta realizzata da una politica sana .

Qui il problema non è chi vincerà, qui il problema è che chi vincerà si renda conto che non si può da soli fermare il fiume in piena della inefficienza e della faziosità dell’apparato burocratico e dei servizi essenziali, primo fra tutti quello sanitario che è diventato una vera e grave emergenza nonostante vi siano nella regione tante realtà importanti che appartengono a pieno titolo al panorama medico e scientifico italiano di qualità e tante donne ed uomini, che nonostante tutto, con il loro spirito di sacrificio impediscono che il sistema crolli. E le comunità comunali, anziché rintuzzarsi (a voler essere buoni) dovrebbero essere il vero braccio operativo per la realizzazione delle strategie di sviluppo che solo una visione d’insieme come quella regionale potrebbe e dovrebbe dare.

Tutto questo lo può realizzare una classe politica e dirigente che utilizzi il proprio potere volendo di più di quello che vede. E allora è bene che noi calabresi ci svegliamo e ci uniamo per scegliere una classe dirigente capace di tutto.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato