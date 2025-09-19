il rinvio

COSENZA Nuova data per l’avvio del processo d’appello sulla morte di Denis Bergamini, l’ex calciatore del Cosenza trovato senza vita il 18 novembre 1989 lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico.

La prima udienza d’appello, inizialmente fissata per il 21 ottobre prossimo, è stata posticipata di tre giorni: si terrà infatti venerdì 24 ottobre alle ore 12:30, a causa di un impedimento nella composizione della Corte d’Assise d’Appello.

Al centro del procedimento resta la figura di Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione per omicidio in concorso con ignoti. Una sentenza storica, arrivata dopo oltre trent’anni dalla morte del centrocampista rossoblù, e accolta con commozione e senso di giustizia dalla famiglia Bergamini, che da decenni lotta per ricostruire la verità su quanto accaduto.

La Procura di Castrovillari, nei lunghi anni d’indagine, ha ribaltato la versione iniziale del suicidio sotto un camion, sostenendo invece la tesi dell’omicidio premeditato. Una tesi accolta dalla Corte d’Assise di Cosenza, che ha ritenuto credibile il quadro indiziario e le testimonianze raccolte.

Il processo d’appello sarà chiamato a confermare o rivedere questa sentenza. (fra.vel.)

