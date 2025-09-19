Si legge in: 1 minuto
il caso
Rende, la 13enne scomparsa dopo la scuola è stata ritrovata dai carabinieri. Le indagini proseguono
Era sulla costa tirrenica Cosentina. Proseguono le indagini per comprendere i motivi di un possibile allontanamento volontario
Pubblicato il: 19/09/2025 – 13:54
COSENZA I carabinieri di Rende hanno ritrovato la bambina di 13 anni che ieri sera non aveva fatto ritorno a casa dopo essere uscita da scuola. Scattate immediatamente le ricerche, la minore è stata ritrovata questa mattina sulla costa tirrenica Cosentina. Da quanto si è appreso l’allontanamento sarebbe volontario. Sul caso ha aperto un fascicolo anche la procura di Cosenza guidata da Vincenzo Capomolla. Da capire, ora, i motivi della fuga e se possano o meno esserci problemi all’interno del nucleo familiare alla base della scelta. (fb)
