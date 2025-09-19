Ue: ok al 19esimo pacchetto di sanzioni alla Russia

lo scontro

La Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo ha confermato la portavoce capo della Commissione, Paula Pinho. «La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante dell’UE per la politica estera, Kaja Kallas, illustreranno i dettagli in un comunicato stampa più tardi», ha annunciato.

Ue: «Otto Paesi importano ancora gas e gnl dalla Russia»

I Paesi Ue che importano ancora gas russo, stando alle ultime informazioni in possesso della Commissione europea, via gasdotto e navi metaniere sono: Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovacchia e Ungheria. Lo ha indicato la portavoce dell’esecutivo Ue Anna-Kaisa Itkonen, senza tuttavia precisare i volumi in ingresso e indicando che Bruxelles non ha «informazioni ufficiali su dove sia diretto questo gas» una volta entrato tra i confini Ue.