Ue: ok al 19esimo pacchetto di sanzioni alla Russia
«Otto Paesi importano ancora gas e gnl»
La Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo ha confermato la portavoce capo della Commissione, Paula Pinho. «La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante dell’UE per la politica estera, Kaja Kallas, illustreranno i dettagli in un comunicato stampa più tardi», ha annunciato.
I Paesi Ue che importano ancora gas russo, stando alle ultime informazioni in possesso della Commissione europea, via gasdotto e navi metaniere sono: Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovacchia e Ungheria. Lo ha indicato la portavoce dell’esecutivo Ue Anna-Kaisa Itkonen, senza tuttavia precisare i volumi in ingresso e indicando che Bruxelles non ha «informazioni ufficiali su dove sia diretto questo gas» una volta entrato tra i confini Ue.