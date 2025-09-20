Cyberattacco agli aeroporti: nel mirino Bruxelles, Berlino e Londra

il caos

Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco ha interrotto le operazioni in diversi importanti aeroporti europei, tra cui anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli. All’aeroporto di Bruxelles l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali. A Berlino 10 voli cancellati. I disagi che hanno interessato i principali aeroporti europei oggi sono legati a un attacco informatico ai danni dell’azienda americana di aviazione e difesa Collins Aerospace, uno dei maggiori fornitori mondiali di prodotti aerospaziali e di difesa e che dota di sistemi di check-in e imbarco diverse compagnie aeree in diversi aeroporti in tutto il mondo, compresi quelli interessati oggi.

Giorgetti: «Escalation verso il peggio, speriamo finisca»

«In questi tre anni ho visto un’escalation verso il peggio. Speriamo si fermi, però ogni riunione è peggio. Questa è la verità». Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha risposto al Festival di Open al cyberattacco ad alcuni aeroporti europei che hanno causato ritardi dei voli e disagi ai passeggeri, che segue la violazione ripetuta da parte deu russi dello spazio aereo di alcuni Paesi Nato

Sistemi informatici Fiumicino non toccati da attacco cyber

Non c’è al momento alcun impatto sui sistemi informatici dell’aeroporto di Fiumicino a seguito del cyberattacco che ha colpito alcuni aeroporti europei. Secondo quanto viene riferito, la situazione nello scalo romano è regolare: al momento solo il volo Eju2981 per Bruxelles – uno degli aeroporti colpiti – è stato cancellato. Altri due voli, sempre da Bruxelles (volo Sn3175 e volo Eju9043), stanno facendo registrare ritardi.