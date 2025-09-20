Il Giornale rilancia l’ultima gaffe di Tridico

lo scontro

Anche “Il Giornale” ha rilanciato la nuova gaffe di Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria. Il quotidiano, infatti, ha ripreso le dichiarazioni dell’ex direttore di Mediaset Paolo Liguori rilasciate dal Corriere della Calabria. Il riferimento è al video pubblicato sui social dall’ex presidente Inps in cui Liguori «chiede scusa per una imprecisione mandata in onda da TgCom24, relativa al caso dell’aumento di stipendio dell’ex presidente dell’Inps. Nella sequenza in questione Liguori fa ammenda e spende belle parole per Tridico. Ma non si tratta di un endorsement – come affermato da qualche giornale locale – o di un appello in vista del voto in Calabria», scrive Il Giornale.

“È una fake si tratta di una evidente strumentalizzazione di un video fatto 5 anni fa, per motivi ben diversi. All’epoca ci fu una imprecisione, non avendo nulla di personale contro Tridico ho pensato di rettificare per una questione di verità, non c’entra assolutamente nulla con queste elezioni, proprio nulla”. Queste le dichiarazioni di Liguori al Corriere della Calabria citate dal quotidiano lombardo che chiosa: «l’ennesimo flop di Tridico. Resta da capire se l’elenco verrà aggiornato nelle prossime settimane. M5s, Pd & Co. possono comunque sorridere: la campagna elettorale sta per finire».

