Innovazione sanitaria, all’Asp di Vibo arriva una nuova Tac di ultima generazione

sanità calabrese

VIBO VALENTIA Una nuova Tac (Tomografia Computerizzata) di ultimissima generazione per la sanità vibonese. Lo ha annunciato l’Asp di Vibo Valentia, guidata dalla commissione straordinaria, all’insegna del potenziamento tecnologico e di innovazione sanitaria portata avanti con l’obiettivo, scrive l’azienda, di «offrire alla cittadinanza servizi sempre più moderni, sicuri ed efficienti, migliorando i tempi di risposta e la qualità delle cure». In quest’ottica rientra la Tac (Tomografia Computerizzata) di ultimissima generazione a 256 strati con tecnologia spettrale, che permette di effettuare esami di alta qualità in pochi secondi e con riduzione della quantità iniettata del mezzo di contrasto.

Una Tac di ultima generazione

Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra le diverse strutture aziendali, fortemente voluta dalla commissione straordinaria. Nello specifico, la Direzione Strategica ha reperito i fondi PNNR, l’Unità Provveditorato ha curato efficacemente la procedura di acquisto, la Struttura di Radiologia ha dato impulso e indirizzato l’Azienda nella scelta dell’apparecchiatura più performante. La nuova Tac fornisce un’eccellente risoluzione delle immagini, ottenuta grazie all’ acquisizione di migliaia di sottilissimi strati, che permette di effettuare esami ultra dettagliati in particolare in ambito cardiologico e neurologico. La rapidità di esecuzione, oltre ad avere un impatto positivo sull’esposizione ai raggi X del cittadino, consente di studiare le arterie coronariche con grande definizione in una sola acquisizione, della durata di ventitré secondi circa, permettendo di eseguire lo studio del cuore evitando o riducendo il ricorso a farmaci per abbassare la frequenza cardiaca.

Un percorso di potenziamento tecnologico

Altrettanto dettagliate sono le informazioni in ambito neurologico. Infatti, attraverso software dedicati, è possibile avere una mappa colorimetrica della perfusione cerebrale. E’ stata potenziata l’Unità di Ostetricia e Ginecologia, con l’acquisizione di sette Cardiotocografi Ginecologici computerizzati di ultima generazione (che monitorano simultaneamente la frequenza cardiaca fetale e le contrazioni uterine). Inoltre, all’interno del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), l’Azienda ha già acquisito un riunito odontoiatrico (postazione professionale di lavoro) da destinare al Nuovo Complesso Penitenziario (N.C.P) di Vibo Valentia. A breve saranno acquisiti un Arco AC Cardiologico (Tecnologia di imaging radiologico mobile) e una Risonanza Magnetica all’avanguardia (1,5 Tesla che produce immagini dettagliate del corpo umano).

