Brunori Sas: «Fermiamo il massacro a Gaza, domani tutti in piazza a Cosenza» – VIDEO

l’appello

COSENZA Un messaggio chiaro e sentito quello lanciato dal cantautore cosentino Dario Brunori, in arte Brunori Sas, che si schiera apertamente a favore del popolo palestinese in vista della manifestazione in programma a Cosenza, lunedì 22 settembre alle ore 17.30 in piazza Loreto, nell’ambito della mobilitazione nazionale per Gaza.

L’artista ha scelto i social per rivolgersi direttamente ai suoi follower e invitare alla partecipazione:

«Faccio questo video – afferma Brunori – per dare il mio pieno supporto e invitare tutte le persone che mi seguono a partecipare alla manifestazione che si terrà lunedì 22 settembre alle 17.30 a piazza Loreto a Cosenza, “Sciopero per Gaza, blocchiamo tutto”. Un’iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione a livello nazionale: «Si tratta di una manifestazione che si innesta all’interno di una mobilitazione che si terrà sul territorio nazionale il 22. Quindi, mi raccomando, partecipate numerose e numerosi», sottolinea l’artista.

Il cantautore ha voluto evidenziare anche gli obiettivi della protesta, ribadendo il proprio sostegno agli attivisti impegnati sul campo: «Si tratta di una manifestazione che chiaramente è a supporto del popolo palestinese, a supporto della “Global Sumud Flotilla” e di tutti gli attivisti che si stanno spendendo in questi giorni e in questi mesi per dare un supporto al popolo palestinese e per fermare il massacro in atto a Gaza e per dare ovviamente un segnale forte alle istituzioni affinché non ci sia una complicità sul massacro che sta accadendo».

Parole che si inseriscono in un clima di crescente sensibilizzazione pubblica sulla questione palestinese, in un momento in cui artisti e cittadini sentono il bisogno di far sentire la propria voce. (redazione@corrierecal.it)

