Cyberattacco agli aeroporti europei, ancora disagi a Bruxelles: cancellati decine di voli

attacco al sistema

BRUXELLES Un attacco informatico al sistema del check in e dell’imbarco dei bagagli ha gettato nel caos, tra ritardi e decine di voli cancellati, il traffico degli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heathrow, lo scalo londinese più grande d’Europa, quinto al mondo.Le compagnie aeree che operano all’aeroporto di Bruxelles cancelleranno 44 voli sui 257 in programma oggi a causa dei problemi tecnici riscontrati dall’aeroporto in seguito a un attacco informatico al fornitore del servizio di check-in e imbarco. Lo rende noto un portavoce dell’aeroporto. È stato mobilitato personale aggiuntivo, ma i problemi continueranno a influenzare le operazioni, con il check-in manuale ancora necessario. L’aeroporto prevede pertanto lunghi tempi di attesa e ritardi. Per questa ragione il sito dello scalo, come ha già fatto ieri, invita i passeggeri a verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di arrivare in aeroporto, di recarsi all’aeroporto solo se il loro volo è confermato e di effettuare il check-in online in anticipo.