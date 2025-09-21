Derby a reti bianche tra Vibonese e Reggina. Gioia Sambiase e Ragusa

le calabresi di D

Finisce senza vincitori né vinti il derby tra Vibonese e Reggina, valido per la terza giornata di campionato. Al “Razza” termina 0-0, ma le emozioni non sono mancate, soprattutto nel primo tempo, dove entrambe le squadre hanno avuto occasioni clamorose per sbloccare il match. Un punto che lascia la Vibonese imbattuta con 5 punti in classifica, mentre la Reggina sale a quota 4. La squadra amaranto parte con maggiore determinazione, sostenuta da un nutrito gruppo di tifosi ospiti che si fanno sentire dagli spalti. Nei primi 30 minuti, è la Reggina a tenere il pallino del gioco: prima Ferraro sfiora il vantaggio con un colpo di testa in anticipo su Ferilli. L’occasione più netta della prima frazione arriva al 30’: traversone di Porcino dalla sinistra e Barillà, completamente libero, manda incredibilmente a lato di testa da due passi. Un errore pesante che pesa sul bilancio amaranto. Dopo mezz’ora, la Vibonese prende coraggio e si affaccia dalle parti di Lagonigro. Al 31’ arriva la miglior occasione dei padroni di casa: Carnevale serve in profondità Balla, che da posizione defilata tenta il colpo sotto, ma l’uscita bassa del portiere amaranto è decisiva. Lagonigro, già acciaccato da un precedente scontro, riesce a restare in campo fino all’intervallo. Nel finale del primo tempo, tensione in area con scontri tra Musy e Lagonigro, e una scaramuccia tra Palumbo e Dicorato che l’arbitro fatica a gestire.

Il secondo tempo si apre con una sostituzione forzata: Lagonigro non ce la fa e lascia il posto a Boschi. La Reggina prova a cambiare ritmo, ma le occasioni non si concretizzano. Al 52’ Ferraro sfiora il gol con un diagonale dopo una rapida ripartenza: palla fuori di pochissimo.

La gara si fa più spezzettata, con diverse ammonizioni su entrambi i fronti (Porcino, Di Grazia e Laaribi per la Reggina, Caiazza per la Vibonese). Al 70’ la Reggina costruisce l’azione più nitida della ripresa: contropiede fulmineo, Montalto apre per Ragusa che si ritrova tutto solo davanti alla porta ma calcia incredibilmente fuori. Pochi minuti dopo, è la Vibonese a sfiorare il vantaggio con Musy, che incorna un cross di Bonotto ma non centra lo specchio. Entrambe le squadre provano a vincerla con i cambi (dentro anche Mungo, Mariani e Castillo), ma la partita si spegne nel finale senza ulteriori sussulti. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per entrambe.

Vigor Lamezia-Enna 3-0

Seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche per la Vigor Lamezia, che archivia la pratica Enna con un netto 3-0 nell’anticipo della terza giornata di campionato. Una gara decisa soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato ma con poche vere occasioni da rete. La squadra calabrese parte bene, trovando il vantaggio al 15′ grazie a Marcellino, bravo a farsi trovare libero sul secondo palo e a insaccare di testa su cross preciso di Amendola. Gli ospiti provano a reagire ma si rendono pericolosi solo sporadicamente, senza mai davvero impensierire Verdosci. Nella ripresa, l’Enna prova a rimescolare le carte con ben quattro cambi immediati, ma la Vigor resta compatta e colpisce nel momento giusto. Al 37’ Guerrisi è il più rapido a ribattere in rete una respinta del portiere su conclusione di Tandara, firmando il raddoppio. In pieno recupero, Spanò chiude i conti con un diagonale preciso che fissa il risultato sul 3-0, mentre Dadic viene espulso per proteste, lasciando gli ospiti in dieci. Un successo convincente per la Vigor, che conferma la solidità casalinga e sale nelle posizioni di vertice della classifica.

Ragusa-Sambiase 1-2

Arriva dal campo del Ragusa il primo successo in campionato per il Sambiase di Tony Lio, che conquista tre punti preziosi con una vittoria in rimonta per 2-1. Una prestazione in crescendo quella dei giallorossi, capaci di ribaltare un primo tempo opaco con una ripresa di carattere e concretezza. La gara si accende nella seconda metà, dopo una prima frazione priva di grandi emozioni. A sbloccare il match è Sueva, che al 22’ del secondo tempo trasforma con freddezza un calcio di rigore. Passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio firmato Frasson, bravo a farsi trovare pronto sugli sviluppi di un corner. Il Ragusa non ci sta e prova a riaprire la partita: ci riesce con una bella conclusione dalla distanza di Aronica, che accorcia le distanze e riaccende le speranze dei padroni di casa. Nel finale i locali spingono alla ricerca del pareggio, ma il Sambiase resiste con ordine e porta a casa una vittoria importante per morale e classifica. Tre punti che premiano la determinazione dei giallorossi, finalmente incisivi nei momenti chiave del match. (redazione@corrierecal.it)

