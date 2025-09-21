«Sono a Cittadella, sto tornando a casa». Un anno fa la scomparsa a Cetraro di Tullio Rossi

il caso

CETRARO «Sono a Cittadella, sto tornando a casa». Tullio Rossi, imprenditore di 67 anni di Cetraro – in provincia di Cosenza – è scomparso da un anno. Qualche ora prima di perdere le sue tracce, sente al telefono sua moglie e la rassicura anticipandole un immediato ritorno a casa. Da quel momento Rossi è diventato un fantasma. Anche le telecamere di “Chi l’ha Visto?” sono tornate ad occuparsi della sua sparizione. Insieme a lui risulta introvabile la sua Fiat Panda bianca.

L’amore per Cetraro

In paese lo descrivono come un grande lavoratore, dall’età di 16 anni non ha mai smesso di dedicarsi alla sua attività. La famiglia continua ad attendere il suo ritorno sperando in un allontanamento volontario, il nipote Pompeo non si dà pace. Viveva con sua moglie e suo figlio in Calabria, ma a causa di una malattia, erano stati frequenti i viaggi al nord per sostenere le necessarie visite in ospedale. Il ritorno a Cetraro restituisce serenità all’imprenditore. Ed allora è lecito chiedersi cosa sia accaduto e come sia possibile sparire nel nulla senza lasciare tracce. La moglie Maria Teresa, ai microfoni di “Chi l’ha Visto?”, ripercorre gli istanti precedenti la scomparsa. «Lo ricordo benissimo era l’una meno un quarto ed ho telefonato. Mi ha risposto tranquillo e mi ha detto “Sono a Cittadella, sto venendo a casa. Ci vediamo a casa”. Sono circa 15 i km di distanza che separano Cittadella Del Capo dall’abitazione dell’imprenditore, tutti da percorrere sulla strada statale.

Torniamo alla moglie dell’imprenditore al suo racconto. «Ho aspettato un po’, alle 14 ho pensato fosse da un amico che abita qui vicino, dove di solito si ferma». La telefonata all’amico è immediata così come la risposta: “No, io non l’ho visto, non è passato da qui”. La moglie di Rossi cerca il marito in ufficio, niente da fare. «Chi invece è riuscito a parlare con Tullio Rossi, quella mattina, è l’amministratore della sua piccola ditta» per i lavori portuali. “L’ultima volta che adesso l’ho sentito mi ha chiamato lui per chiedermi cose del comune (…) era tranquillo come tutti i giorni”. Si può pensare ad una scomparsa legata alla sua attività professionale? Chiede l’inviato di “Chi l’ha Visto?” al nipote di Rossi. «No tendo ad escludere questa possibilità». (f.b.)

