Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il commento

Calabria, Furgiuele a Tridico: «l’autonomia differenziata è propulsore per la crescita della regione»

«A caccia di voti racconta storielle». Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vicecapogruppo alla Camera

Pubblicato il: 22/09/2025 – 20:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Calabria, Furgiuele a Tridico: «l’autonomia differenziata è propulsore per la crescita della regione»

ROMA «Tridico, a caccia di voti, racconta storielle che però non stanno in piedi: l’autonomia differenziata è una opportunità per la nostra regione, così come per tutte le altre regioni del Paese. Si ottimizzerà l’uso delle risorse, si metteranno a terra quegli interventi necessari ai cittadini, si premia il buongoverno. Soprattutto, si premiano competenza e efficienza, cose che i grillini hanno dimostrato di non sapere nemmeno dove siano di casa. Questo voto sarà uno spartiacque tra due visioni: quella di chi vuole stimolare il futuro continuando a credere nel lavoro, nelle opportunità, nei giovani e chi invece vuole ancora una volta mettere nelle braccia dell’assistenzialismo le future generazioni della nostra regione. Noi invece guardiamo a un futuro fatto di dignità che deriva dal lavoro, non a bonus e iniziative simili. Tranquillizziamo, inoltre, il candidato di sinistra: la Lega ha sempre lavorato per il bene dei cittadini, tanto da avere una sua forte identità nel territorio calabrese, e una rappresentanza nelle istituzioni democraticamente eletta. Se ne ricordi, prima di fare insinuazioni tra il volgare e l’insulto». Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vicecapogruppo alla Camera Domenico Furgiuele.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
autonomia differenziata
DOMENICO FURGIUELE
ELEZIONI REGIONALI CALABRIA
Importanti
Lega Calabria
pasquale tridico
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x