‘Ndrangheta, confiscate 3 società a un imprenditore vicino al clan Forastefano-Abbruzzese – VIDEO

l’operazione

CATANZARO Sono state confiscate 3 società con relativi patrimoni aziendali, tra cui numerosi autoveicoli, 3 unità immobiliari e conti correnti riconducibili a un soggetto ritenuto contiguo del clan di ‘ndrangheta Forastefano-Abbruzzese. I militari del Comando Provinciale Catanzaro della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, in quanto l’uomo rientrerebbe nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità qualificata”. Si tratta di provvedimento di natura cautelare adottato dal Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Penale – Ufficio Misure di Prevenzione nell’ambito del procedimento di prevenzione, sulla base delle articolate indagini economico – patrimoniali coordinate dalla Dda di Catanzaro ed eseguiti dagli specialisti della Sezione Misure di Prevenzione – Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (Gico) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro, con riguardo alla posizione reddituale del destinatario, e dei familiari, volte a verificare la effettiva disponibilità, la provenienza dei beni e la sproporzione del relativo valore rispetto ai redditi dichiarati e all’attività lavorativa.

Coinvolto nelle operazioni Gentleman II, Kossa e Athena

I beni confiscati erano stati già stati sottoposti a sequestro nel mese di ottobre 2024, dal momento che l’imprenditore è stato coinvolto nelle operazioni Gentleman II, Kossa e Athena contro i clan di ‘ndrangheta operante nella Sibaritide, nei quali, rispettivamente, sono stati ipotizzati i reati di partecipazione all’associazione dedita all’importazione internazionale di sostanze stupefacenti, truffa ai danni dello Stato e violenza privata, tutti reati aggravati dall’agevolazione alla cosca e commessi nel periodo compreso tra l’anno 2017 e il 2023 I procedimenti sono ora nella fase di giudizio, e in particolare “Gentleman II”, nel quale l’attività di indagine è stata caratterizzata dall’utilizzazione degli strumenti della cooperazione internazionale, pende in fase di trattazione del giudizio abbreviato davanti al gup di Catanzaro. Giudizio abbreviato anche per il processo scaturito dall’operazione Athena, nel processo “Kossa” l’imprenditore è stato condannato ma ha presentato ricorso in appello. (redazione@corrierecal.it)

