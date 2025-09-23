Catanzaro senza porto, Pitaro accusa: «Una ferita aperta da 60 anni»

l’attesa infinita

CATANZARO «L’assenza del Porto nel quartiere marinaro della città capoluogo della Calabria è il simbolo più emblematico degli errori politici, nella pianificazione dello sviluppo, di intere classi dirigenti, non ignare dell’importanza del mare per la collettività, ma evidentemente protese a seguire suggestioni di altra natura. Quante promesse, bugie e inganni sul Porto che ancora, dopo 60 anni, a Catanzaro Lido non c’è». È quanto afferma Francesco Pitaro, candidato al Consiglio regionale con la lista Democratici progressisti (Tridico presidente) nel collegio centro.

«Ai tanti politici di quest’area della Calabria – continua Pitaro – che esultano per il Ponte sullo Stretto che fa gola a quella parte del sistema imprenditoriale nazionale abituata a speculare sulla risorse ingannevolmente destinate al Mezzogiorno, suggerisco di concentrarsi su infrastrutture meno costose meno faraoniche e più utili alle nostre comunità.

Invece, a non sottovalutare nessun aspetto della tormentata problematica catanzarese, ma soprattutto a pungolare le istituzioni in tutti questi anni come una sentinella sempre vigile, è stata ed è l’Associazione “Amici del Porto” (portatrice di interessi diffusi e collettivi) e il suo presidente Tonino Russo. Oserei dire che la non realizzazione di questa formidabile infrastruttura portuale, che oggi finalmente dispone di un progetto compiuto e dei relativi finanziamenti, è una delle cause che ha contribuito alla perdita di attrattività del capoluogo della Calabria che, nel tempo, non ha saputo o voluto valorizzare la presenza della risorsa mare per pianificare sviluppo sostenibile e creazione di ricchezza e opportunità. Se Catanzaro rimane un capoluogo invisibile è anche per questa ragione. Conosco gli “Amici del Porto” ormai da anni e insieme abbiamo battagliato più volte. Li ho incontrati per esporre loro quale sarà il mio impegno, se eletto in Consiglio regionale, e per ribadire che, comunque sia, sarò sempre dalla parte del Porto. Una volta finito e messo a valore rappresenterà una grande svolta storica (turistica, economica e sociale) per Catanzaro, il suo hinterland e la Calabria».

