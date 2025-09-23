Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:48
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

ultim’ora

Lutto nel cinema, morta l’attrice Claudia Cardinale

Aveva 87 anni. Il decesso è avvenuto in Francia

Pubblicato il: 23/09/2025 – 22:48
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lutto nel cinema, morta l’attrice Claudia Cardinale


Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale. L’attrice italiana – come riportano i media francesi – è deceduta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dal suo agente.  Lo ha annunciato il suo agente, Laurent Savry, all’Afp. Nata a Tunisi, Claudia Cardinale ha recitato con i più grandi registi, tra cui Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone. “Ci lascia l’eredita’ di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista”, ha dichiarato Savry. 

Argomenti
cinema italiano in lutto
Claudia Cardinale
morta attrice Claudia Cardinale
morta Cardinale
morta Claudia Cardinale
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x