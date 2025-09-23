Ryanair, nei due nuovi hangar di Lamezia 300 posti di lavoro e 15 milioni d’investimento

la dichiarazione

CROTONE «Questa è una regione che ha grosse potenzialità e che conosco molto bene, per essere stato spesso a Tropea in vacanza»: così Eddy Wilson, ceo di Ryanair, a margine della conferenza stampa di stamattina nella città pitagorica, nel corso della quale la compagnia irlandese ha tracciato un consuntivo e insieme disegnato il futuro della sua presenza in Calabria.

«Lavoro da trent’anni in Ryanair eppure a Crotone non ero mai stato. Operiamo da molto tempo a Lamezia – aggiunge Wilson – ma un anno fa c’è stato il vero punto di svolta con l’abolizione dell’addizionale municipale ad opera di Occhiuto: il nostro investimento ha portato a 4 aeromobili basati per un investimento complessivo di 400 milioni di dollari senza dimenticare 15 milioni di euro per i due hangar proprio a Lamezia che una volta a regime porteranno 300 nuovi posti di lavoro».

«Dal nostro punto di vista un aeroporto come Crotone non compete col sistema calabrese né con quello italiano ma con un sistema più ampio, europeo: è fondamentale restare competitivi facendo investimenti, Ryanair attrae turisti ma poi c’è bisogno di infrastrutture per far sì che i turisti tornino», continua il ceo di Ryanair.

«Questa regione può continuare a crescere, è bello oggi vedere i nostri aeromobili su questa pista» conclude Eddy Wilson. (redazione@corrierecal.it)

