Fuochi d’artificio per il rush finale. Anche il centrosinistra prepara la convention con tutti i big per Tridico

“FEBBRE” ELETTORALE

LAMEZIA TERME “Fuochi d’artificio” per chiudere la campagna elettorale. Se il centrodestra è pronto a schierare i vertici nazionali dei partiti di governo e del governo – la premier Giorgia Meloni (Fdi), e i vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega), tutti insieme attesi a Lamezia il 30 settembre a sostegno del candidato presidente Roberto Occhiuto (come anticipato dal Corriere della Calabria) – anche il centrosinistra si prepara al rush finale delle Regionali in Calabria a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico. Secondo quanto si apprende da fonti della coalizione progressista, infatti, i leader dei partiti del centrosinistra potrebbero essere presenti tutti insieme in Calabria il 2 o il 3 ottobre: la location potrebbe essere anche qui Lamezia Terme, con una ulteriore e successiva puntata poi a Corigliano Rossano. Sempre secondo le stesse fonti, in queste ore i responsabili organizzativi dei partiti del campo progressista sono al lavoro per preparare la contemporanea discesa, tra gli altri, di Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (Avs). Leader quindi mobilitati a conferma dell’importanza del voto in Calabria sullo scenario nazionale. Altri big in arrivo sono il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (Lega), annunciato domani a Lamezia e Vibo, lo stesso Fratoianni venerdì a Cosenza, la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni (Lega) venerdì a Vibo, Francesco Boccia (Pd) a Siderno domani, i M5S Roberto Fico e la governatrice della Sardegna Alessandra Todde a Cosenza domenica, Pierluigi Bersani (Pd) lunedì (tappe da definire). (a. c.)

