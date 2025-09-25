Cosenza, è ufficiale: Fabio Lupo lascia il ruolo di direttore sportivo

calcio serie c

COSENZA Era nell’aria da giorni, ora è arrivata l’ufficialità: Fabio Lupo non è più il direttore sportivo del Cosenza Calcio. Il club rossoblù ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il dirigente abruzzese, che lascia il suo incarico con effetto immediato. In una nota, la società ha ringraziato Lupo “per il lavoro svolto durante il periodo di collaborazione” e gli ha rivolto i “migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”. Arrivato la scorsa estate, Lupo ha ricoperto la carica di direttore sportivo per pochi mesi. Tuttavia, fin dalle prime settimane della nuova stagione, il suo ruolo è stato affiancato – e, secondo molti, ridimensionato – dalla figura di Domenico Roma, nominato direttore dell’area tecnica. Una scelta che, nel tempo, avrebbe finito per minare l’autorità dello stesso Lupo all’interno dell’organigramma dirigenziale. A complicare ulteriormente la situazione sarebbero stati alcuni contrasti con il presidente Eugenio Guarascio, in particolare in merito alla gestione dell’ultimo calciomercato estivo. Divergenze che avrebbero portato a un progressivo deterioramento del rapporto tra le parti, fino alla decisione di interrompere anticipatamente la collaborazione. Un’altra notizia che scuote l’ambiente rossoblù a poche ore dalla bella vittoria casalinga di ieri contro il Giugliano in un San Vito Marulla praticamente deserto.