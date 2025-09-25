Skip to main content

la sentenza

Cosenza, evade dai domiciliari: assolto Daniel Giordano

E’ coinvolto nell’inchiesta denominata “Lockdown”. Il pm aveva chiesto la condanna ad 1 anno e 3 mesi

Pubblicato il: 25/09/2025 – 13:40
COSENZA Aveva evaso il proprio domicilio allontanandosi in un orario diverso rispetto a quello indicato nel provvedimento di autorizzazione. Per questo motivo, il pm aveva invocato nei confronti di Daniel Giordano una condanna ad 1 anno e 3 mesi di reclusione contestando la recidiva infraquinquennale. L’indagato, coinvolto anche nel procedimento denominato “Lockdown”, è stato assolto «perché il fatto non sussiste» in accoglimento della tesi difensiva del suo legale, l’avvocato Mario Scarpelli. (f.b.)

