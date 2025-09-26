Borgonzoni: «In Calabria non solo un bel mare, ma tanta cultura». E annuncia 1,5 mln al Museo di Vibo

l’incontro

VIBO VALENTIA Oltre 1,5 milioni di euro per il Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia. Lo ha annunciato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, in visita istituzionale oggi al castello normanno-svevo vibonese, prima di spostarsi nel vicino bar per un incontro di promozione elettorale con la candidata della Lega al Consiglio regionale Maria Limardo. «La cultura in una regione come la Calabria è fondamentale» ha detto a margine Borgonzoni. «Sul castello investiremo 1,5 milioni e se non basteranno arriveranno altri fondi per la parte museale e per alcuni recuperi all’interno».

I fondi per il Museo di Vibo

All’interno del Museo la sottosegretaria ha potuto ammirare la preziosa Laminetta orfica, pezzo pregiato della collezione e risalente a circa il V secolo a.C e che contiene uno dei testi più completi in cui vengono date istruzioni per l’aldilà. «Noi vogliamo che non sia attrattivo solo per i turisti, ma che diventi anche un centro-studi. Ci sono già università che collaborano, però credo che quando si ha qualcosa di così unico come la Laminetta dovrebbero venire da tutto il mondo a studiarla».

«La Calabria ha tutto per competere con le altre regioni»

Nel corso dell’incontro successivo con l’ex sindaca di Vibo Maria Limardo le è stata donata una riproduzione della Laminetta. «Sono tanti i finanziamenti che stiamo mettendo sulla regione e in più ambiti, non solo a quello inerente al patrimonio, ma anche al settore audiovisivo, alle imprese culturali e creativo». Nel corso del suo intervento Borgonzoni ha sottolineato le potenzialità della Calabria, «una regione che ha tutto per competere con le altre. Ha una cultura incredibile anche da un punto di vista turistico. Magari quando qualcuno pensa alla Calabria pensa a un bellissimo posto e a un bellissimo mare, ma in realtà c’è anche tanta cultura». Poi la sottosegretaria lancia la candidatura di Maria Limardo: «Io credo che alle elezioni bisogna votare le persone che hanno cura del proprio territorio e della cultura, qualcuno che sia un buon amministratore, che abbia una visione e non inseguirà le emergenze. Perché far crescere la cultura vuol dire andare aumentare il Pil e creare occupazione». Per Borgonzoni un esempio di “buon governo” della cultura è la Calabria Film Commission: «Ha dimostrato i risultati che si possono raggiungere investendo in questo ambito. Anton Giulio Grande ha fatto un lavoro importante».

L’endorsement all’ex sindaca Maria Limardo

Soddisfatta dell’incontro anche Maria Limardo, ex sindaca di Vibo e candidata al Consiglio regionale della Lega, che ieri ha ricevuto la visita anche del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: «La sottosegretaria è rimasta veramente impressionata dalla mole straordinaria di reperti che sono presenti qui sul territorio. Ha promesso che tornerà perché questo è un territorio che merita di crescere e di andare avanti, ma soprattutto è significativo di un’attenzione importante del governo e di un ponte che si sta creando in maniera sempre più robusta, una rete che si infittisce ogni giorno di più affinché questo territorio che merita di essere ancora più valorizzato possa proseguire verso prospettive migliori». (ma.ru.)

