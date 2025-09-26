‘Ndrangheta, Rinascita-Scott: in appello chiesti 14 anni per Pittelli, vent’anni per Pietro Giamborino – TUTTI I NOMI
La Dda, rappresentata in aula dal procuratore Antonio De Bernardo, ha chiesto inoltre trent’anni per Rosario Pugliese e Saverio Razionale
LAMEZIA TERME 206 condanne per la rideterminazione delle posizioni di 63 imputati rispetto alla sentenza di primo grado. Queste le richieste di condanna avanzate dalla Distrettuale antimafia di Catanzaro, rappresentata in aula bunker a Lamezia Terme dalla pm Antonio De Bernardo, nei confronti degli imputati coinvolti nell’appello del maxiprocesso “Rinascita-Scott”, nato dall’operazione risalente al dicembre del 2019 contro le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese, a quasi due anni dalla prima sentenza emessa il 20 novembre del 2023 con 207 condanne per oltre 2mila anni di carcere.
Le richieste
L’accusa in aula ha quindi riformulato la richiesta di condanna a 14 anni per l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli – condannato nei giorni scorsi a 14 anni al termine del processo “Malapigna” e a 11 anni in primo grado – e vent’anni per Pietro Giamborino, condannato a 1 anno e 6 mesi in primo grado. Chiesti trent’anni per Rosario Pugliese e Saverio Razionale. Le richieste di oggi arrivano a conclusione di quasi due settimane di requisitoria in aula bunker nel corso delle quali si sono alternati i pm Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo.
I nomi:
- Ambrogio Accorinti, chiesti: 19 anni e 6 mesi
- Pietro Accorinti, chiesti: 21 anni
- Domenico Rosario Aiello, chiesti: 1 anno e 3 mesi
- Irene Altamura, chiesti: 10 mesi
- Domenico Anello, chiesti: 3 anni
- Domenico Artusa, chiesti: assoluzione
- Mario Artusa, chiesti: 21 anni
- Umberto Maurizio Artusa, chiesti: 18 anni
- Vittoria Artusa, chiesti: assoluzione
- Bruno Barba, chiesti: 18 anni di reclusione
- Francesco Barba, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Nicola Barba, chiesti: 7 anni e 9 mila euro di multa
- Vincenzo Barba, chiesti: 28 anni
- Francesco Barbieri (classe 1965), chiesti: 24 anni
- Francesco Barbieri (classe 1988), chiesti: 6 anni e 6 mesi
- Michelangelo Barbieri, chiesti: 18 anni
- Giuseppe Barbuzza, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Francesco Bognanni, chiesti: 17 anni
- Francesco Bonavena, chiesti: 19 anni
- Domenico Bonavota, chiesti: 30 anni
- Michele Bonavota, chiesti: 16 anni
- Nicola Bonavota, chiesti: 26 anni
- Pasquale Bonavota, chiesti: 28 anni
- Salvatore Bonavota, chiesti: 16 anni
- Giulio Calabretta, chiesti: 1 anno e 8 mesi
- Giuseppe Calabretta, chiesti: 4 mesi
- Domenico Camillò, chiesti: 26 anni
- Giuseppe Camillò, chiesti: 23 anni
- Francesco Cannatà, chiesti: 3 anni e 3 mesi
- Cristian Domenico Capomolla, chiesti: 10 anni
- Filippina Carà, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Francesco Carnovale, chiesti: 16 anni
- Domenico Catania, chiesti: 9 anni e 4 mesi
- Filippo Catania, chiesti: 22 anni
- Fortunato Ceraso, chiesti: 17 anni e 4 mesi
- Danilo Chiaramonte, chiesti: 8 mesi
- Domenico Cichello, chiesti: 18 anni
- Rocco Cichello, chiesti: 4 anni
- Maria Carmela Ciconte, chiesti: 7 anni
- Francesco Cirianni, chiesti: 2 anni
- Francesca Collotta, chiesti: 10 anni
- Salvatore Contartese, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Francesco Cracolici, chiesti: 20 anni
- Chiarina Cristelli, chiesti: 11 anni
- Domenico Crudo, chiesti: assoluzione
- Domenico Cugliari (classe 1959), chiesti: 22 anni e 6 mesi
- Domenico Cugliari (classe 1982), chiesti: 19 anni e 4 mesi
- Giuseppe Cugliari, chiesti: 17 anni
- Maria Teresa Cugliari, chiesti: 4 anni
- Raffaele Cugliari, chiesti: 18 anni
- Pino Cuomo, chiesti: 1 anno e sei mesi
- Antonio Emiliano Curello, chiesti: 18 anni
- Nazzareno Antonio Curello, chiesti: 16 anni
- Saverio Curello, chiesti: 18 anni
- Giuseppe D’Andrea, chiesti: 20 anni
- Paola De Caria, chiesti: 20 anni
- Vincenzo De Filippis, chiesti: 4 anni e mille euro di multa
- Franco Domenico De Iasio, chiesti: 3 anni e 9 mesi
- Giuseppina De Luca, chiesti: 4 anni
- Daniela De Marco, chiesti: 2 anni e 4 mesi
- Mario De Rito, chiesti: 22 anni
- Massimiliano De Vita, chiesti: 3 anni e 4 mesi
- Cinzia De Vito, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Antonio Delfino, chiesti: 24 anni
- Rocco Delfino, chiesti: 5 anni
- Salvatore Delfino, chiesti: assoluzione
- Bruno Di Maria, chiesti: 4 anni
- Zhivka Taneva Dimitrova, chiesti: 2 anni
- Giuseppe Drago, chiesti: 4 anni e 4 mesi
- Onofrio D’Urzo, chiesti: 17 anni e 2 mesi
- Domenico Febbraro, chiesti: 16 anni
- Luigi Federici, chiesti: 25 anni
- Gianfranco Ferrante, chiesti: 20 anni e due mesi
- Filippo Fiarè, chiesti: 20 anni
- Michele Fiorillo, chiesti: 6 anni
- Nazzareno Fiorillo, chiesti: 6 anni
- Francesco Salvatore Fortuna, chiesti: 13 anni e 4 mesi
- Giuseppe Fortuna (classe ’63), chiesti: 20 anni
- Giuseppe Fortuna (classe ’77), chiesti: 17 anni
- Domenico Franzone, chiesti: 22 anni
- Antonio Fuoco, chiesti: 2 anni e 2 mesi
- Salvatore Furlano, chiesti: 17 anni
- Leonardo Fusca, chiesti: assoluzione
- Nicola Fusca, chiesti: 18 anni
- Lucia Galati, chiesti: un anno e otto mesi
- Raffaele Galloro, chiesti: 18 anni
- Maurizio Garisto, chiesti: 18 anni
- Luigi Garofalo, chiesti: 12 anni
- Benedetta Giamborino, chiesti: 4 anni;
- Giovanni Giamborino, chiesti: 19 anni e 6 mesi;
- Pietro Giamborino, chiesti: 20 anni
- Leonardo Greco, chiesti: 18 anni
- Domenico Grillo, chiesti:3 anni
- Filippo Grillo, chiesti: 5 anni
- Pietro Grillo, chiesti: 3 anni
- Antonio Guastalegname, chiesti: 8 anni
- Davide Inzillo, chiesti: 3 anni
- Roberto Jonadi, chiesti: un anno
- Francesco Isolabella, chiesti: 10 anni
- Emanuele La Malfa, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Giuseppe La Piana, chiesti: 3 anni
- Saverio Lacquaniti, chiesti: 4 anni
- Andrea Lagrotteria, chiesti: 3 anni e 4 mesi
- Daniele Nazzareno Lagrotteria, chiesti: 19 anni
- Mirko Francesco Lagrotteria, chiesti: 5 anni e 6 mesi
- Nazzareno Latassa, chiesti: 4 anni
- Giovanni Lenza, chiesti: due anni e 6 mesi
- Alfredo Antonio Lo Bianco, chiesti: 5 anni
- Antonino Lo Bianco, chiesti: 12 anni
- Carmela Lo Bianco, chiesti: 2 anni
- Carmelo Lo Bianco, chiesti: 16 anni
- Domenico Lo Bianco (classe ’62), chiesti: 24 anni
- Domenico Lo Bianco (classe ’78), chiesti: 7 anni
- Michele Lo Bianco (classe 1999), chiesti: due anni
- Michele Lo Bianco (classe 1975), chiesti: 5 anni
- Michele Lo Bianco (classe 1948), chiesti: 16 anni e 6 mesi
- Orazio Lo Bianco, chiesti: 24 anni
- Paolino Lo Bianco, chiesti: 30 anni
- Vincenzo Lo Gatto, chiesti: 18 anni
- Elisabetta Lo Iacono, chiesti: 7 anni e 10 mila euro di multa
- Mario Lo Riggio, chiesti: 17 anni
- Antonio Lopez Y Royo, chiesti: 10 mesi
- Gaetano Loschiavo, chiesti: 16 anni
- Alfred Luca, chiesti: 5 anni
- Michele Pio Maximiliano Macrì, chiesti: 18 anni
- Antonio Macrì (classe 1957), chiesti: 20 anni e 10 mesi
- Giuseppe Mancuso, chiesti: 16 anni e 8 mesi
- Luigi Mancuso, chiesti: 30 anni
- Domenico Mandaradoni, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Andrea Mantella, chiesti: 8 anni
- Salvatore Mantella, chiesti: 18 anni
- Michele Marinaro, chiesti: 10 anni
- Salvatore Francesco Mazzotta, chiesti: 23 anni
- Vincenzo Menniti, chiesti: 2 anni
- Domenico Bruno Moscato, chiesti: 4 anni
- Giorgio Naselli, chiesti: 6 anni
- Antonella Naso, chiesti: 3 anni
- Francesco Naso, chiesti: 18 anni
- Gregorio Giuseppe Naso, chiesti: 3 anni e 6 mesi
- Maria Teresa Naso, chiesti: 3 anni
- Giuseppe Navarra, chiesti: 7 anni
- Sebastiano Navarra, chiesti: 3 anni
- Valerio Navarra, chiesti: 23 anni
- Filippo Nesci, chiesti: 4 anni
- Emiliano Oliva, chiesti: 8 mesi
- Domenico Paglianiti, chiesti: 3 anni e 6 mesi
- Giuseppe Palmisano, chiesti: 4 anni
- Agostino Papaiani, chiesti: 20 anni
- Franco Papuzzo, chiesti: 6 anni
- Damiano Pardea, chiesti: 19 anni
- Raffaele Pardea, chiesti: 18 anni
- Rosario Pardea, chiesti: 3 anni e 4 mesi
- Francesco Michelino Patania, chiesti: 19 anni
- Salvatore Patania, chiesti: 20 anni
- Francesco Paternò, chiesti: 18 anni
- Paolo Petrolo, chiesti: 11 anni e 6 mesi
- Giancarlo Pittelli, chiesti: 14 anni
- Pietro Polito, chiesti: 3 anni
- Fortunato Pontoriero, chiesti: 2 anni e 8 mesi
- Isabella Preiti, chiesti: 3 anni
- Antonio Prestia, chiesti: 18 anni
- Antonio Profeta, chiesti: 6 anni e 6 mesi
- Giovanna Profiti, chiesti: 4 anni
- Vincenzo Pugliese Carchèdi, chiesti: 10 anni e 6 mesi
- Francesco Pugliese, chiesti: 16 anni
- Michael Joseph Pugliese, chiesti: 17 anni
- Rosario Pugliese, chiesti: 30 anni
- Vincenzo Puntoriero, chiesti: 20 anni
- Andrea Puntorno, chiesti: 6 anni e 6 mesi
- Saverio Razionale, chiesti: 30 anni
- Agostino Redi, chiesti: 10 anni
- Giovanni Rizzo, chiesti: 20 anni
- Giuseppe Rizzo, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Salvatore Rizzo, chiesti: 18 anni
- Francesco Romano, chiesti: 24 anni
- Paolo Romano, chiesti: 16 anni e 10 mesi
- Domenico Rubino, chiesti: 17 anni
- Francesco Ruffa, chiesti: 2 anni
- Antonio Ruggiero, chiesti: 3 anni e 6 mesi
- Antonio Scrugli, chiesti: 20 anni
- Giuseppe Serratore, chiesti: 14 anni
- Rosa Serratore, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Alessandro Sicari, chiesti: 4 anni
- Giovanni Sicari, chiesti: 25 anni
- Mario Sicari, chiesti: 2 anni
- Renato Signoretta, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Domenico Simonetti, chiesti: 18 anni
- Vincenzo Spasari, chiesti: 17 anni
- Marco Startari, chiesti: 17 anni
- Francesco Stilo, chiesti: 14 anni
- Cristian Surace, chiesti: 3 anni
- Giuseppe Suriano, chiesti: 18 anni e 6 mesi
- Eduard Tahiraj, chiesti: 7 anni e 3 mesi
- Francesco Tarzia, chiesti: 10 anni e 9 mesi
- Vincenzo Tassone, chiesti: 18 anni
- Vittorio Tedeschi, chiesti: 2 anni e 8 mesi
- Aurelio Paolo Tomaino, chiesti: 2 anni e 3 mesi
- Giuseppe Alessandro Tomaino, chiesti: 18 anni
- Antonio Giuseppe Tomeo, chiesti: 19 anni
- Antonio Mario Tripodi, chiesti: 7 anni e 4 mesi
- Danilo Josè Tripodi, chiesti: 14 anni
- Domenico Tripodi, chiesti: assoluzione
- Sante Mario Tripodi, chiesti: 7 anni e 4 mesi
- Ylenia Tripolino, chiesti: 6 mesi
- Antonio Vacatello, chiesti: 30 anni
- Domenica Vacatello, chiesti: 4 anni
- Leonardo Domenico Vacatello, chiesti: 11 anni e 8 mesi
- Maria Vacatello, chiesti: 4 anni
- Francesco Valenti, chiesti: 1 anno e 8 mesi
- Orsola Ventrice, chiesti: 4 anni
- Antonio Ventura, chiesti: 18 anni
- Concetta Vozza, chiesti: 2 anni e 8 mesi
- Daniel Zinnà, chiesti: 4 anni
- Gaetano Zupo, chiesti: 10 mesi
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato