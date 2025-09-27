Campionati del Mondo, l’Italia batte la Polonia e vola in finale

volley

L’Italia della pallavolo continua a sognare anche grazie alla formazione maschile. Gli azzurri di di Fefè De Giorgi travolgono, in quella che molti consideravano la “finale” anticipata, una forte e bella Polonia con un inequivocabile 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) e conquistato la finale dei Campionati del Mondo in corso di svolgimento a Manila nelle Filippine. Domani gli azzurri, alle ore 12.30 italiane, se la vedranno con la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini che nella prima semifinale ha battuto 3-1 la Repubblica Ceca. Per l’Italvolley si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro).

Domani si tratterà della prima volta in assoluto in una finale iridata contro la Bulgaria. Per De Giorgi sarà la quinta in carriera, dopo i tre titoli dal ’90 al ’98 da giocatore e quella del 2022 da commissario tecnico dell’Italia. Nella semifinale di Manila, l’Italia è scesa in campo con l’ormai consueta formazione composta dalla diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Gargiulo e Russo i centrali con Balaso libero. Dall’altra parte della rete la Polonia è stata schierata con Komenda in palleggio, Sasak opposto, Semeniuk e Leon gli schiacciatori, Kochanowski e Huber i centrali con Popiwczak libero. Grbic ha quindi dovuto fare a meno dell’infortunato Kurek che ha accusato un problema agli addominali nel corso della rifinitura mattutina. A fare il punto sulla convincente prestazione degli azzurri contro la Polonia è il ct De Giorgi che gurda già alla finalissima contro la sorpresa Bulgaria: «Con la Polonia ultimamente stiamo giocando un sacco di partite importanti, perché quando si arriva alla fase finale dei tornei giocare contro la Polonia vuol dire che ci si gioca qualcosa di serio. Come è capitato oggi; a volte sono stati bravi loro, oggi siamo stati più bravi noi».

