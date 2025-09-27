Contrabbando, scoperta una mega fabbrica di sigarette

la scoperta

ROMA Una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte nascosta all’interno di un bunker sotterraneo: la più grande mai rinvenuta in Italia con i suoi 1.600 metri quadri di superficie e una capacità produttiva di 2 miliardi e 700 milioni di sigarette in un solo anno, circa 7 milioni e 200 mila al giorno. E’ la scoperta fatta a Cassino (Frosinone) dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona che, al termine di una complessa operazione condotta con i colleghi del capoluogo laziale, hanno sequestrato oltre 300 tonnellate di tabacchi lavorati esteri – record nazionale ed europeo – e beni per un valore complessivo di oltre 53 milioni (macchinari di produzione, 2 auto, 4 autoarticolati, l’immobile utilizzato per l’attività illecita valutato circa 3 milioni e 600 mila euro) e 150 tonnellate di sigarette di contrabbando pronte per essere immesse sul mercato illegale per un valore di vendita di poco meno di 47 milioni e mezzo. L’ingresso alla fabbrica era consentito da un sofisticato congegno idraulico che mascherava perfettamente il bunker con i macchinari. Gli accertamenti svolti dalle fiamme gialle anconetane hanno permesso di individuare un apparente deposito di logistica di oltre 3.200 metri quadri, ubicato a pochi km da Cassino, che in realtà celava una vera e propria fabbrica. Al momento dell’accesso, alla vista dei militari è apparso un capannone quasi completamente vuoto ma durante le perquisizioni è stato trovato, nascosto in uno scatolone in un angolo del locale, un telecomando elettrico che azionava delle leve idrauliche che consentivano il sollevamento di un ufficio in alluminio, passaggio a una realtà sotterranea simmetrica rispetto a quella di superficie.