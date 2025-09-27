I FONDI

CATANZARO Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 49.658.309 euro per la regione Calabria, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia. Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. In particolare, le risorse assegnate alle province della regione Calabria sono state così ripartite: