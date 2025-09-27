Trasporti, il Pd lunedì presenta la proposta di legge sule agevolazioni per gli studenti

il dibattito elettorale

LAMEZIA TERME «Il diritto allo studio passa anche dal diritto alla mobilità». Così la consigliera regionale e candidata del PD al Consiglio regionale della Calabria circoscrizione Centro, Amalia Cecilia Bruni, nell’annunciare la conferenza stampa “Trasporti e territorio” che si terrà lunedì 29 settembre, alle ore 9.30, al Punto di Incontro Amalia Bruni in via Ettore e Ruggero De Medici n. 27 a Lamezia Terme. All’iniziativa interverranno: Andrea Casu, deputato del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera (nella foto); Amalia Cecilia Bruni, consigliera regionale e candidata del PD al Consiglio regionale della Calabria circoscrizione Centro; Fabrizio Muraca, capogruppo PD a Lamezia Terme; Rosario Piccioni, direzione regionale PD e segreteria cittadina; Stefano Capriglia, vicesegretario Giovani Democratici Lamezia Terme. Modererà i lavori Lidia Vescio, vicesegretaria provinciale PD Catanzaro e consigliera comunale di Lamezia Terme. Al centro della conferenza ci sarà la proposta di legge n. 2503, presentata alla Camera dal deputato Andrea Casu e da altri parlamentari PD, che introduce nuove misure per agevolare la mobilità degli studenti. Il testo prevede un fondo di 500 milioni di euro l’anno per garantire agevolazioni e buoni fino a 300 euro agli studenti tra i 14 e i 24 anni con ISEE familiare fino a 30.000 euro, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e ferroviario. Inoltre, per gli studenti universitari fuori sede che studiano a oltre 300 km dalla propria residenza, è istituito un ulteriore fondo da 150 milioni di euro, con buoni e sconti sui biglietti ferroviari nazionali. «Con questa legge – conclude Bruni – il Partito democratico vuole garantire accessibilità, inclusione e pari opportunità, riducendo le barriere economiche che ancora oggi impediscono a molti giovani di frequentare scuole e università lontane dalla propria residenza».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato