Trasporti, il Pd lunedì presenta la proposta di legge sule agevolazioni per gli studenti
Conferenza stampa con il proponente Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera
LAMEZIA TERME «Il diritto allo studio passa anche dal diritto alla mobilità». Così la consigliera regionale e candidata del PD al Consiglio regionale della Calabria circoscrizione Centro, Amalia Cecilia Bruni, nell’annunciare la conferenza stampa “Trasporti e territorio” che si terrà lunedì 29 settembre, alle ore 9.30, al Punto di Incontro Amalia Bruni in via Ettore e Ruggero De Medici n. 27 a Lamezia Terme. All’iniziativa interverranno: Andrea Casu, deputato del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera (nella foto); Amalia Cecilia Bruni, consigliera regionale e candidata del PD al Consiglio regionale della Calabria circoscrizione Centro; Fabrizio Muraca, capogruppo PD a Lamezia Terme; Rosario Piccioni, direzione regionale PD e segreteria cittadina; Stefano Capriglia, vicesegretario Giovani Democratici Lamezia Terme. Modererà i lavori Lidia Vescio, vicesegretaria provinciale PD Catanzaro e consigliera comunale di Lamezia Terme. Al centro della conferenza ci sarà la proposta di legge n. 2503, presentata alla Camera dal deputato Andrea Casu e da altri parlamentari PD, che introduce nuove misure per agevolare la mobilità degli studenti. Il testo prevede un fondo di 500 milioni di euro l’anno per garantire agevolazioni e buoni fino a 300 euro agli studenti tra i 14 e i 24 anni con ISEE familiare fino a 30.000 euro, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e ferroviario. Inoltre, per gli studenti universitari fuori sede che studiano a oltre 300 km dalla propria residenza, è istituito un ulteriore fondo da 150 milioni di euro, con buoni e sconti sui biglietti ferroviari nazionali. «Con questa legge – conclude Bruni – il Partito democratico vuole garantire accessibilità, inclusione e pari opportunità, riducendo le barriere economiche che ancora oggi impediscono a molti giovani di frequentare scuole e università lontane dalla propria residenza».
