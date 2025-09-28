Reggio Calabria, in fiamme nella notte due mezzi della società comunale “Castore”

il fatto

REGGIO CALABRIA Due mezzi della “Castore”, la società in house del Comune di Reggio che si occupa della manutenzione, sono stati distrutti da un incendio nella notte in un deposito a Ravagnese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia municipale. Le indagini, che si basano anche sulle risultanze delle riprese delle telecamere, sono già nel vivo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. (redazione@corrierecal.it)

