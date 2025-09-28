Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:06
il fatto

Reggio Calabria, in fiamme nella notte due mezzi della società comunale “Castore”

Il grave episodio a Ravagnese. Indagini in corso per accertare la matrice. Nessuna ipotesi viene esclusa

Pubblicato il: 28/09/2025 – 11:06
REGGIO CALABRIA Due mezzi della “Castore”, la società in house del Comune di Reggio che si occupa della manutenzione, sono stati distrutti da un incendio nella notte in un deposito a Ravagnese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia municipale. Le indagini, che si basano anche sulle risultanze delle riprese delle telecamere, sono già nel vivo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. (redazione@corrierecal.it)

