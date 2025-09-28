Skip to main content

l’impresa

Volley, Italia campione del mondo

La nazionale di De Giorgi supera la Bulgaria 3-1. Mattarella: vi aspetto al Quirinale

Pubblicato il: 28/09/2025 – 14:26
ROMA L’Italvolley maschile resta sul tetto del mondo. Gli azzurri, che si presentavano al Mondiale nelle Filippine da campioni in carica, hanno difeso il titolo conquistato nel 2022 a Katowice battendo in finale la Bulgaria con il punteggio di 3-1. Questi i parziali: 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Per l’Italia si tratta del quinto mondiale nella storia a livello maschile, che arriva sulla scia di quello conquistato dalle ragazze tre settimane fa a Bangkok. 

L’invito al Quirinale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – apprende l’ANSA – ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia. “Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi”. Il Quirinale si è messo in contatto col n.1 CONI Luciano Buonfiglio per far pervenire a federazione, squadra e staff i rallegramenti del Capo dello Stato.

