Volley, Italia campione del mondo
La nazionale di De Giorgi supera la Bulgaria 3-1. Mattarella: vi aspetto al Quirinale
ROMA L’Italvolley maschile resta sul tetto del mondo. Gli azzurri, che si presentavano al Mondiale nelle Filippine da campioni in carica, hanno difeso il titolo conquistato nel 2022 a Katowice battendo in finale la Bulgaria con il punteggio di 3-1. Questi i parziali: 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Per l’Italia si tratta del quinto mondiale nella storia a livello maschile, che arriva sulla scia di quello conquistato dalle ragazze tre settimane fa a Bangkok.
L’invito al Quirinale
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – apprende l’ANSA – ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia. “Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi”. Il Quirinale si è messo in contatto col n.1 CONI Luciano Buonfiglio per far pervenire a federazione, squadra e staff i rallegramenti del Capo dello Stato.
