Cosenza calcio, oggi l’assemblea pubblica. Gli organizzatori: «Serve maturità per scrivere il futuro»

l’iniziativa

COSENZA Oggi pomeriggio, alle ore 18, presso il Cinema San Nicola, si terrà un’assemblea pubblica molto attesa dal popolo rossoblù. Un momento definito “storico” dagli stessi organizzatori, che hanno diffuso un appello rivolto a tutti i tifosi del Cosenza Calcio affinché la partecipazione sia ampia, matura e costruttiva.

Secondo quanto trapela, all’incontro potrebbe prendere parte anche il presidente Eugenio Guarascio, figura al centro delle contestazioni di larga parte della tifoseria negli ultimi anni. La sua presenza renderebbe l’assemblea ancora più delicata e significativa, un’occasione per un confronto diretto tra la società e la piazza.

Nel messaggio diffuso dagli organizzatori si sottolinea la difficoltà nel mettere insieme istituzioni, potenziali acquirenti e lo stesso club. Dopo mesi di attese e tentativi, il Cinema San Nicola è stato individuato come unico spazio urbano disponibile per ospitare un momento di confronto che si annuncia cruciale.

Gli ultras e i promotori dell’iniziativa chiedono ai presenti di mantenere un atteggiamento maturo e rispettoso, evitando comportamenti che potrebbero compromettere l’esito dell’incontro. L’obiettivo dichiarato è chiaro: non fornire «alibi e giustificazioni a chi non aspetta altro», ma far emergere la forza di un popolo che sa essere orgoglioso, paziente e soprattutto intelligente.Il futuro del Cosenza, scrivono ancora i promotori, «si scrive insieme e dipende anche dal comportamento e dalla maturità di ognuno di noi». Un invito, quindi, a fare dell’assemblea di oggi un’occasione di partecipazione e di responsabilità collettiva.Il clima che si respira in città è di grande attesa: sarà l’occasione per capire se ci saranno i presupposti per aprire un nuovo capitolo nella storia recente del club, tra speranze di rilancio e il desiderio, diffuso tra i tifosi, di voltare pagina.

