Regionali, nelle Marche vince il centrodestra con Francesco Acquaroli

lo scrutinio

Francesco Acquaroli viene confermato alla guida delle Marche. Vince ancora il centrodestra, mentre certifica la sconfitta il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. Con dati ancora parziali, il presidente uscente viaggia intorno al 51% rispetto al 45% dello sfidante. Affluenza al 50,01%, in netto calo rispetto alle ultime regionali delle Marche. A certificare la sconfitta è stato proprio Matteo Ricci: «Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli l’in bocca la lupo. I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro». Poco fa è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni: «Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro». Anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha espresso soddisfazione: «Gli elettori premiano il buongoverno del centrodestra. Buon lavoro al rieletto Presidente Acquaroli. Forza Italia con un ottimo risultato sarà ancora protagonista nella Regione Marche».

I dati dei partiti

Secondo i primi dati, Fratelli d’Italia primo partito con il 28,37%, seguita da Partito Democratico con il 22,93%. Nel centrodestra Forza Italia all’8%, mentre Lega al 6,59% e Civici Marche al 3,28%, mentre nel centrosinistra la lista civica Matteo Ricci Presidente prende il 6,88% e il Movimento 5 Stelle il 5,63%. Alleanza Verdi Sinistra al 4,33%.

