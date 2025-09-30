Skip to main content

Colpisce la compagna minacciandola con un coltello e rapisce il figlio minorenne: arrestato un uomo nel Reggino

L’uomo è stato arrestato in flagranza per i reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e sottrazione di minore

Pubblicato il: 30/09/2025 – 8:44
SAN FERDINANDO I Carabinieri della Stazione di San Ferdinando, supportati dalla Compagnia di Gioia Tauro, hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero resosi responsabile di gravi reati nei confronti della compagna minorenne e del figlio di lei. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 relativa a un’aggressione in ambito familiare. Secondo quanto accertato, l’uomo, dopo aver colpito la giovane compagna e minacciatala con un coltello, si è allontanato dall’abitazione portando con sé il bambino. Immediatamente, le pattuglie della Stazione Carabinieri di San Ferdinando hanno avviato le ricerche e, dopo pochi minuti, l’uomo è stato rintracciato mentre trascinava il minore a piedi nudi sull’asfalto rovente in direzione del porto di Gioia Tauro. Il bambino, in lacrime e visibilmente spaventato, cercava di divincolarsi. Grazie al tempestivo intervento, i militari sono riusciti a bloccare l’individuo e a mettere in sicurezza il piccolo, riaffidato subito alla madre. Dalle successive attività d’indagine è emerso che la donna conviveva da circa due anni con l’uomo, conosciuto in Bulgaria quando era già in gravidanza. Fin dall’inizio la relazione era caratterizzata da violenze, minacce e pretese economiche: la giovane era costretta a lavorare in nero e a consegnare il denaro al compagno, che lo utilizzava per alcol e gioco d’azzardo. Nel luglio scorso la vittima aveva deciso di trasferirsi in Italia, ospitata dalla madre, ma poche settimane dopo l’uomo l’aveva raggiunta pretendendo nuovamente denaro e ospitalità forzata. La situazione è degenerata nell’episodio della scorsa sera, quando l’individuo, dopo l’ennesima aggressione, ha rapito il bambino nel tentativo di sottrarlo alla custodia materna.
L’uomo è stato arrestato in flagranza per i reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e sottrazione di minore ed è stato condotto presso la Casa Circondariale di Palmi.
L’operazione, conclusa grazie alla prontezza e al coordinamento dei militari intervenuti, conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle vittime vulnerabili e nel contrasto ai reati di violenza domestica.

