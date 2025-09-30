Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:58
verso una nuova sfida

Crotone–Picerno, al via la prevendita dei biglietti

Il club pitagorico ha comunicato che da domani mercoledì 1 ottobre, alle ore 10, sarà possibile acquistare i biglietti per la sfida in programma il 4 ottobre

Pubblicato il: 30/09/2025 – 13:33
CROTONE Il Football Club Crotone ha annunciato l’apertura della prevendita dei biglietti per la sfida contro il Picerno, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, alle ore 17:30, allo stadio Ezio Scida.
A partire dalle ore 10 di mercoledì 1 ottobre sarà infatti possibile acquistare i tagliandi attraverso i canali ufficiali di TicketOne, sia online che presso i punti vendita autorizzati. Il club ha inoltre predisposto la possibilità di acquisto diretto al Ticket Point ufficiale di via G. Di Vittorio: le biglietterie resteranno aperte venerdì 3 ottobre (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) e sabato 4 ottobre, giorno della partita, dalle 10 fino al fischio d’inizio e comunque fino a esaurimento della disponibilità.
Le tariffe variano in base al settore e prevedono agevolazioni per Under 18 e Over 65. Si parte dai 10 euro della Curva Sud, lo spazio più caloroso dello stadio, dove i giovani e i meno giovani potranno accedere allo stesso prezzo dei biglietti interi, per arrivare ai 50 euro della Tribuna Super-Vip, pensata per chi desidera vivere la partita in un’atmosfera esclusiva. Le vie di mezzo comprendono la Tribuna Distinti, laterale (12 euro intero, 10 ridotto) o centrale (15 intero, 12 ridotto), fino alla Tribuna Principale, dove i prezzi oscillano tra i 20 e i 25 euro, con sconti dedicati a chi ha diritto alla tariffa ridotta. La Tribuna Vip è a 35 euro (25 ridotto).


Non mancano le disposizioni per i tifosi ospiti: la vendita dei tagliandi dedicati inizierà mercoledì 1 ottobre e resterà attiva fino alle ore 19 di venerdì 3 ottobre, in linea con la normativa vigente. (redazione@corrierecal.it)

