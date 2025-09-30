Crotone–Picerno, al via la prevendita dei biglietti

verso una nuova sfida

CROTONE Il Football Club Crotone ha annunciato l’apertura della prevendita dei biglietti per la sfida contro il Picerno, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, alle ore 17:30, allo stadio Ezio Scida.

A partire dalle ore 10 di mercoledì 1 ottobre sarà infatti possibile acquistare i tagliandi attraverso i canali ufficiali di TicketOne, sia online che presso i punti vendita autorizzati. Il club ha inoltre predisposto la possibilità di acquisto diretto al Ticket Point ufficiale di via G. Di Vittorio: le biglietterie resteranno aperte venerdì 3 ottobre (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) e sabato 4 ottobre, giorno della partita, dalle 10 fino al fischio d’inizio e comunque fino a esaurimento della disponibilità.

Le tariffe variano in base al settore e prevedono agevolazioni per Under 18 e Over 65. Si parte dai 10 euro della Curva Sud, lo spazio più caloroso dello stadio, dove i giovani e i meno giovani potranno accedere allo stesso prezzo dei biglietti interi, per arrivare ai 50 euro della Tribuna Super-Vip, pensata per chi desidera vivere la partita in un’atmosfera esclusiva. Le vie di mezzo comprendono la Tribuna Distinti, laterale (12 euro intero, 10 ridotto) o centrale (15 intero, 12 ridotto), fino alla Tribuna Principale, dove i prezzi oscillano tra i 20 e i 25 euro, con sconti dedicati a chi ha diritto alla tariffa ridotta. La Tribuna Vip è a 35 euro (25 ridotto).



Non mancano le disposizioni per i tifosi ospiti: la vendita dei tagliandi dedicati inizierà mercoledì 1 ottobre e resterà attiva fino alle ore 19 di venerdì 3 ottobre, in linea con la normativa vigente. (redazione@corrierecal.it)





