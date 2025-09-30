Si legge in: 1 minuto
Il ricordo di Occhiuto su Santi Trimboli: «Maestro di giornalismo»
«Un signore e un grande professionista, cordoglio e vicinanza alla famiglia»
Pubblicato il: 30/09/2025 – 12:30
CATANZARO «La Calabria dice addio a Santi Trimboli. Un maestro del giornalismo, storico volto e voce della Rai Tgr e dei principali programmi sportivi nazionali. Un signore e un grande professionista, cordoglio e vicinanza alla famiglia». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente uscente della Regione Calabria. Santi Trimboli è morto ieri a Cosenza, a 80 anni. Ex giornalista della Rai Tdr Calabria. Trimboli è stato per anni un volto del tg e di 90esimo minuto.
