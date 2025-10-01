Regionali, anche oggi la Calabria “ring” politico. Salvini e Conte si “contendono” il Cosentino

lo sprint elettorale

CATANZARO Ancora “incroci” di big della politica nazionale per le Regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. Dopo la grande convention di ieri con i leader dei partiti di centrodestra e del governo a Lamezia Terme a sostegno del candidato presidente Roberto Occhiuto i “pesi massimi” delle coalizioni proseguono anche oggi a scontrarsi a distanza in Calabria, trasformata nel nuovo ring politico dopo il voto nelle Marche. Praticamente nelle stesse ore sono infatti attesi a Cosenza il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini e il leader M5S Giuseppe Conte (una volta alleati al tempo del governo gialloverde e oggi su fronti contrapposti). Salvini in particolare è atteso a Cosenza alla presentazione di nuovi mezzi di BusItalia (ore 11), poi alle 13,30 a un’iniziativa prettamente elettorale a Paola e nel pomeriggio a Sellia Marina (ore 16,30) per un incontro con il commissario regionale della Lega Filippo Mancuso. Fitta anche l’agenda di Conte, che resterà in Calabria anche domani e venerdì: Conte stamattina incontrerà una delegazione degli studenti all’Unical a Rende (ore 11,20), poi farà tappe a Rossano Corigliano e Cassano Jonio. Sempre oggi inoltre sono annunciati in Calabria il ministro dello Sport Andrea Abodi (FdI) a Crotone (15,30 Parco Pignera) e il segretario di Sinistra Italiana e co-leader di Avs Nicola Fratoianni atteso sempre a Crotone (Dopolavoro ferroviario ore 10), Soverato (Corso Umberto ore 13,00) e infine Vibo (ore 16,30). (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato