Lollobrigida: «Calabria simbolo del cambio di passo dell’Italia. La nostra forza è la concretezza»

lo sprint per le regionali

SOVERATO «La Calabria è una straordinaria regione, uno dei simboli del vero cambio di passo dell’Italia. Una terra che vede crescere la propria economia, il lavoro, gli investimenti con una qualità che già c’era ma che probabilmente abbiamo saputo evidenziare meglio ora a livello nazionale e internazionale di quanto invece è stato fatto in passato». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, uno dei leader di Fratelli d’Italia, a Soverato per un’iniziativa elettorale del partito in vista delle Regionali con il sottosegretario all’Interno e coordinatrice regionale FdI Wanda Ferro. Soverato è stata l’ultima tappa di un intenso tour da parte di Lollobrigida, che ha anche visitato alcune realtà produttive d’eccellenza in Calabria. «Ho visto – ha spiegato il ministro -produttori e trasformatori di qualità eccezionale, bravi in questi anni a cogliere la grande capacità della regione di proiettarsi sui mercati internazionali creando valore aggiunto, che consente di generare ricchezza e quindi lavoro, altri invece puntano sul non lavorare e sul percepire a esempio un reddito di cittadinanza che è una vera e propria follia, che ha messo in ginocchio il nostro mondo produttivo oltre a indebitarci, perché per uno che non lavora e prende qualcosa per non lavorare, c’è un altro che lavora due volte per pagarlo».

La sfida di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia sembra puntare molto forte sulla Calabria, lo dimostra anche la candidatura del sottosegretario all’Interno e coordinatrice regionale del partito, Wanda Ferro, sostenuta in questa sfida da tutti i big del partito, dalla premier Giorgia Meloni in primo luogo ai ministri, lo stesso Lollobrigida e Andrea Abodi, dal sottosegretario Andrea Delmastro al responsabile nazionale del partito Giovanni Donzelli per finire ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, che domani chiuderà la campagna elettorale a Catanzaro sempre con la Ferro e anche con il candidato presidente Roberto Occhiuto. «Tra i prodotti tipici migliori che ci sono in Calabria – ha sostenuto Lollobrigida – c’è Wanda Ferro. Lo dico scherzando ma davvero Wanda è uno dei migliori esponenti di governo, è un personaggio di punta del nostro partito, è un investimento in termini di qualità, anche simbolico. Per questo credo che, in una regione che oggi rappresenta lavoro e legalità rispetto all’immagine che era stata data, in maniera sbagliata nel passato, Wanda Ferro sia stata uno dei protagonisti del cambiamento di impostazione, per questo le abbiamo chiesto questo sacrificio. La Calabria è considerata oggi terra di legalità e lavoro, un risultato dovuto a donne come lei che hanno avuto la capacità di non piegare mai la testa e amministrare senza scendere a compromessi».

«Solo il centrodestra dà risposte concrete»

Un passaggio sulla “competizione interna” tra i partiti del centrodestra alle Regionali in Calabria: «Io – ha spiegato Lollobrigida – punto sempre sulla vittoria del centrodestra perché è l’unica coalizione che propone risposte su temi concreti rispetto ad altre coalizioni che propongono solo di battere gli altri, cosa che non ha un significato e non viene percepita dai cittadini, ed è forse per questo che continuiamo a raccogliere risultati positivi negli ultimi tre anni, a livello regionale e nazionale. Dopo tre anni il nostro governo è ancora molto solido, ha dato stabilità all’Italia. E ci sono amministrazioni regionali che hanno tenuto il passo del governo, anzi hanno corroborato con il loro lavoro un’azione sinergica: la Calabria è una di queste».

L’intervento della Ferro

A intervenire all’incontro a Soverato, al quale hanno partecipato anche altri importanti esponenti di Fratelli d’Italia come il senatore Fausto Orsomarso, il vicepresidente uscente della Giunta Filippo Pietropaolo e il consigliere regionale uscente Antonio Montuoro, entrambi ricandidati, anche Wanda Ferro, che ha rimarcato «la compattezza e l’unità del centrodestra» specificando tuttavia che «la nostra ambizione è essere il primo partito e aumentare i consensi moltiplicando le idee sarebbe un grande messaggio di continuità perché sarebbe la prima volta che un governatore viene riconfermato. Tra le idee forti di Fratelli d’Italia ovviamente con c’è il “reddito di regionalanza” o di cittadinanza ma il lavoro, grazie anche all’attenzione che il nostro governo mette sulla Calabria, non legata solo a queste elezioni». Infine Wanda Ferro, con un pizzico di orgoglio, ha rimarcato come le liste di Fratelli d’Italia «non sono fatte da portatori di pacchetti di voti ma da chi può dare un contributo serio al futuro governo della Regione». (a. cant.)

