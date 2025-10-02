Cosenza, attimi di paura in pieno centro: incendio in un condominio – VIDEO

l’intervento

COSENZA Paura, un fortissimo odore di bruciato e i soccorsi che ancora stanno proseguendo tra attimi di concitazione e gruppi di curiosi. Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi in pieno centro a Cosenza, all’intero di un condominio sull’isola pedonale (ex salita di Pagliaro – via Adamo) e la colonna di fumo era visibile da tutto il centro città (video in basso realizzato da Francesco Greco). Mentre scriviamo una signora sarebbe ancora nel palazzo e i vigili del fuoco sono entrati per trarla in salvo. Un’altra persona, soccorsa con successo, si trova nell’ambulanza con la maschera per l’ossigeno. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia. (redazione@corrierecal.it)