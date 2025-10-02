Enrico Caligiuri: «Ho scelto di restare e investire nella mia terra perché credo nella politica del fare»

verso il voto

COSENZA Enrico Caligiuri, candidato di Noi Moderati nella circoscrizione Nord, ha deciso di mettere la sua esperienza al servizio della comunità partendo da un principio chiaro: «So cosa significa trasformare un’idea in un progetto concreto, capace di generare opportunità reali per le persone e per il territorio». La politica è «una vocazione di famiglia. Sono cresciuto respirandola fin da bambino, osservando mio padre che ha ricoperto incarichi importanti sempre con onestà e rispetto. Da lui ho ereditato l’idea che fare politica significhi innanzitutto servire la comunità. Oggi voglio portare quello spirito in una visione nuova, allineata ai tempi attuali». Un approccio che ha voluto dimostrare anche nell’iniziativa organizzata di recente a Celico alla presenza della senatrice Mariastella Gelmini. «Un momento importante di confronto – sottolinea – per parlare di scuola, università e lavoro come parti di un unico percorso, perché la Calabria ha bisogno di un approccio moderno, capace di tenere insieme formazione e imprese». Proprio in quell’occasione ha lanciato l’“Albero delle imprese”, simbolo del legame tra tradizione e innovazione. «Abbiamo appeso idealmente le realtà produttive del territorio – spiega – per dire che dalle nostre radici può nascere un futuro diverso, che unisce giovani e mondo del lavoro». Per Caligiuri la sfida è tutta qui: restituire fiducia e prospettive a chi non vuole abbandonare la propria terra. «La Calabria non può più essere raccontata solo con le sue difficoltà. Abbiamo energie, capacità e storie di valore: serve la politica del fare per trasformarle in opportunità concrete».