Ultimo aggiornamento alle 20:42
Incendio a Cosenza: 7 persone in ospedale. «La tempestività dei soccorsi ha scongiurato il peggio»

Il direttore dell’Emergenza urgenza Riccardo Borselli: «Risultati che confermano che stiamo lavorando nella giusta direzione»

Pubblicato il: 02/10/2025 – 18:34
COSENZA «Soddisfazione ed orgoglio per la prontezza e la celerità con cui gli operatori del 118 hanno soccorso le persone trovatesi coinvolte nell’incendio, riportato dalle pagine di cronaca odierne, che si è consumato questa mattina in Corso Mazzini». Questo il commento a caldo del direttore dell’Emergenza Urgenza Riccardo Borselli che ha anche dato un resoconto dettagliato dei fatti. «Oggi alle 13:26 è pervenuta alla Sala Operativa 118 Area Nord la richiesta di soccorsi a persone coinvolte in un incendio sviluppatosi all’interno di una palazzina in Corso Mazzini, 268 di Cosenza in prossimità di Piazza Bilotti – scende nel dettaglio il direttore Riccardo Borselli -. Sono state immediatamente inviati sul posto 6 mezzi di soccorso: l’automedica di Cosenza con due Ambulanze MSA1 con infermiere a bordo e tre mezzi di base. Il primo mezzo – precisa il direttore – è giunto sul posto alle 13:32. Il medico e la squadra operativa del 118 hanno provveduto a gestire e coordinare i soccorsi per tutte le persone coinvolte. Sette pazienti che presentavano segni di intossicazione da fumo sono stati trattati prontamente sul posto e poi ospedalizzate in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Annunziata di Cosenza». «L’evento – conclude Borselli – poteva avere risvolti drammatici scongiurati grazie ad un intervento tempestivo e mirato. Un ottimo lavoro di squadra che ha visto il coordinamento del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia e che ci conferma che, con le difficoltà che tutti conosciamo, stiamo lavorando nella direzione giusta».

