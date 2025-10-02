Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:14
Piano di pace Usa, c’è l’ok del Senato

Le opposizioni di Pd-M5s avevano annunciato il voto di astensione

Pubblicato il: 02/10/2025 – 16:36
Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sul piano di pace Usa. La votazione è avvenuta per alzata di mano. Le opposizioni di Pd-M5s avevano annunciato il voto di astensione, mentre Italia Viva ha votato a favore. L’aula del Senato ha approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro degli esteri, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. La seconda è firmata solo dai partiti di centrodestra, la prima è quella su cui c’è anche la firma di Azione, presentata assieme anche alla Camera questa mattina. I voti sono stati espressi per alzata di mano. Via libera dall’Aula anche alla risoluzione di Iv. Preclusa invece la mozione di Pd-M5S-Avs che non è stata votata. (ANSA)

