Reggio Calabria, eseguite due ordinanze di confisca patrimoniale per 600mila euro

il provvedimento

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha dato esecuzione a due distinte ordinanze di confisca patrimoniale emesse nei confronti di due soggetti condannati in via definitiva dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, rispettivamente per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso ed associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. A seguito degli accertamenti patrimoniali, svolti dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura reggina, sono stati confiscati due immobili, ubicati rispettivamente nei Comuni di Reggio Calabria e Gioia Tauro, il cui valore complessivo ammonta a circa 600 mila euro.

