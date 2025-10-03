Skip to main content

Apprensione nel Vibonese, scomparso un 41enne

Non si hanno più notizie di Daniele Caruso, 41enne di Polia. La Prefettura ha avvia il Piano provinciale persone scomparse

Pubblicato il: 03/10/2025 – 17:25
VIBO VALENTIA Sono ore di apprensione in provincia di Vibo Valentia, dove si sono perse le tracce di Daniele Caruso, 41enne originario di Polia. La Prefettura vibonese, guidata da Anna Aurora Colosimo, ha attivato il Piano provinciale persone scomparse. Sono state avviate le ricerche anche da parte delle forze dell’ordine.

