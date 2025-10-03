Apprensione nel Vibonese, scomparso un 41enne

avviate le ricerche

VIBO VALENTIA Sono ore di apprensione in provincia di Vibo Valentia, dove si sono perse le tracce di Daniele Caruso, 41enne originario di Polia. La Prefettura vibonese, guidata da Anna Aurora Colosimo, ha attivato il Piano provinciale persone scomparse. Sono state avviate le ricerche anche da parte delle forze dell’ordine.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato