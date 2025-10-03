Lavori tra Vibo-Pizzo e Lamezia, modifiche alla circolazione dei treni dal 5 al 24 ottobre

Gruppo FS Italiane

CATANZARO Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) fra le stazioni di Vibo Pizzo e Lamezia Terme, sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria dal 5 al 24 ottobre sulla Tirrenica, sulla via Tropea, fra Lamezia e Catanzaro Lido e tra Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo. In particolare, saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di un viadotto nella tratta Eccellente – Vibo Pizzo. L’intervento consiste nella demolizione e successiva ricostruzione di un binario, dopo averne impermeabilizzato l’impalcato. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Le modifiche

Modifiche alla circolazione dei treni dal 5 al 24 ottobre, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Lamezia Terme. I treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria – Venezia e Sibari-Bolzano subiscono modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempi di viaggio Alcuni treni Intercity e Intercity Notte delle linee Reggio Calabria-Roma/Torino/Milano e Sicilia-Roma/Milano subiscono modifiche d’orario – anche con anticipi di partenza – e di fermate, con un aumento dei tempi di viaggio. I treni del Regionale di Trenitalia sulla Tirrenica subiscono modifiche d’orario, anche con anticipi di partenza e limitazioni di percorso, nella tratta Reggio Calabria–Lamezia Terme-Paola-Cosenza. Per garantire la mobilità, sono previsti nuovi treni tra Reggio Calabria e Rosarno e bus dedicati tra Rosarno e Lamezia Terme Centrale, con fermata intermedia a Vibo Pizzo.

La rimodulazione dell’offerta regionale interesserà anche i treni della relazione Reggio Calabria–Lamezia Terme via Tropea, della Lamezia-Catanzaro Lido e della Villa San Giovanni-Melito Porto Salvo.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

