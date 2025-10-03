‘Ndrangheta, colpo al cuore dei “Gaglianesi” a Catanzaro: chiuse le indagini per 55 persone – I NOMI

CLEAN MONEY

CATANZARO La Procura della Repubblica di Catanzaro – nei sostituti Veronica Calcagno e Debora Rizza – hanno chiuso le indagini nei confronti di 55 persone, tutte coinvolte a vario titolo nell’inchiesta ribattezzata “Clean Money”. Si tratta dell’operazione scattata all’alba del 27 febbraio del 2025 ed eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro nei territori del capoluogo calabrese ma anche nelle province di Monza Brianza e Arezzo. All’epoca scattarono le manette per 12 persone, altri 10 invece finirono ai domiciliari.

L’operazione della Distrettuale antimafia di Catanzaro segnò di fatto l’esordio del procuratore Salvatore Curcio nel capoluogo, e aveva colpito la cosca di ‘ndrangheta dei Gaglianesi, attenzionata sin dal 1993 e con diramazioni anche a livello nazionale. L’indagine aveva permesso di ricostruire un decennio di storia criminale dei “Gaglianesi”, nata negli anni ’80 e ’90, ritrovando figure storiche «ma anche nuove leve». Core business della cosca le truffe per un volume d’affari stimato in circa 400mila euro durante la fase investigativa. (g.curcio@corrierecal.it)

Tutti i nomi:

ABBRUZZESE Cosimino, alias “u Tubu”; ANELLO Antonio; APRILE Tommaso Patrizio; BASILE Alessandro; CANNISTRA’ Vitaliano, alias “Nino” e “u Buffone”; CERMINARA Domenico; CIAMBRONE Saverio; CORAPI Roberto; COREA Salvatore; COSTA Giovanni; COSTANZO Stefania; DONATO Antonio; GALLELLI Donato, alias “Calimero”; IIRITANO Lorenzo, inteso “Enzo” alias “a Ditta”; LONGO Eugenio; MACCHERONE Michele; MAIDA Domenico, inteso “Nico”; MARUCA Michele; MESIANO Fortunato; MORABITO Francescopaolo; OPIPARI Pancrazio, inteso “Ezio”, alias “Pede e focu”; PAVAN Giorgio; PINTO Enrico Giovanni; PINTO Manuel; PROCOPIO Antonio; PROCOPIO Antonio, inteso “Tony; PROCOPIO Giuseppe; PROCOPIO Pietro, alias “u Biondu”; PROCOPIO Rodolfo Savio Giuseppe; RICCELLI Emanuele; RIJITANO Giuseppe, inteso “Pino”; RIZZA Domenico, alias “Enrico”; ROSA Tommaso, inteso “Tommy”; ROTELLA Angelo; SANTORO Vincenzo Graziano; SCERBO Mario; SCOZZAFAVA Domenico; SIGNORETTA Giuseppe; TRAPASSO Francesco, inteso “Franco”; ZIRPOLI Ercole, inteso “Ercolino”; CELI Massimiliano; ZURLO Simone; ABBRUZZESE Orlando; FAVA Andrea; LE PERA Carlo; GUARINO Igor; CAVARETTA Nicolina; ROCCA Giuseppe; BOICU Dorin; PASSALACQUA Giovanni; NARCISO Giuseppe; GIGLIO Antonio; MANCUSO Silvano; DORIA Andrea; Rubino Sergio

