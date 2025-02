‘Ndrangheta a Catanzaro, colpo al clan dei Gaglianesi e alla criminalità rom: 22 arresti – NOMI – VIDEO

l’operazione

CATANZARO Nella mattinata a Catanzaro e nelle province di Monza Brianza e Arezzo, i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal gip su richiesta della Dda, nei confronti di 22 indagati (12 in carcere, 10 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, tra cui, associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione per delinquere, plurimi reati contro la persona e il patrimonio, anche aggravati dalle finalità e/o modalità mafiose. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10,30 alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il blitz avrebbe disarticolato un’organizzazione di stampo ‘ndranghetistico che aveva il suo epicentro a Catanzaro, composto da esponenti del clan dei “Gaglianesi” e della criminalità rom: in manette anche un poliziotto. Gli indagati dalla Dda di Catanzaro sono complessivamente 34.

Gli indagati

Cosimino Abbruzzese alias “U Tubu” (Sellia Marina, classe 1955);

Antonio Anello (Curinga, cl. 1954);

Tommaso Patrizio Aprile (Potenza, 1965);

Alessandro Basile (Catanzaro, 1985);

Vitaliano Cannistrà inteso “Nino” (Catanzaro, 1955);

Roberto Corapi (Catanzaro, 1960);

Salvatore Corea (Crotone, 1970);

Lorenzo Iritano detto “Enzo” alias “A ditta” (Catanzaro, 1959);

Michele Maccherone (Milano, 1976);

Michele Maruca (Catanzaro, 1953);

Fortunato Mesiano (Vibo Valentia, 1974);

Francescopaolo Morabito (Catanzaro, 1966);

Pancrazio Opipari (Zagarise, 1975);

Enrico Pinto (Catanzaro, 1972);

Manuel Pinto (Catanzaro, 1997);

Antonio Procopio (Catanzaro, 1986);

Giuseppe Procopio (Catanzaro, 1982);

Pietro Procopio alias U Biondu” (Davoli, 1955);

Emanuele Riccelli (Catanzaro, 1997);

Giuseppe Rijitano (Catanzaro, 1965);

Domenico Rizza (Catanzaro, 1956);

Angelo Rotella (Catanzaro, 1989);

Vincenzo Graziano Santoro (Catanzaro, 1988);

Mario Scerbo (Crotone, 1978);

Francesco Trapasso (Gimigliano, 1968);

Ercole Zirpoli interno “Ercolino” (Marcellinara, 1955);

Massimiliano Celi (Catanzaro, 1978);

Simone Zurlo (Catanzaro, 2005);

Chris Squillacioti (Catanzaro, 1993);

Francesco Mancuso (Catanzaro, 1996);

Andrea Fava (Catanzaro,1973);

Carlo Le Pera (Catanzaro, 1967);

Andrea Doria (Catanzaro, 1971);

Igor Guarino (Milano, 1985).

In carcere sono finiti: Cosimino Abbruzzese, Tommaso Patrizio Aprile, Alessandro Basile, Roberto Corapi, Lorenzo Iiritano, Francescopaolo Morabito, Manuel Pinto, Pietro Procopio, Emanuele Riccelli, Domenico Rizza, Vincenzo Graziano Santoro, Ercole Zirpoli.

Ai domiciliari: Vitaliano Cannistrà, Michele Muraca, Antonio Anello, Salvatore Corea, Michele Maccherone, Fortunato Mesiano, Giuseppe Procopio, Giuseppe Riijitano, Francesco Mancuso, Chris Squillacioti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato