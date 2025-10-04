Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:24
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il processo

Armi comuni da sparo durante i domiciliari, prosciolto pluripregiudicato a Castrovillari

La decisione del Tribunale. L’uomo era difeso dell’avvocato Provino Meles che ha evidenziato mancanza di prove certe

Pubblicato il: 04/10/2025 – 16:24
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Armi comuni da sparo durante i domiciliari, prosciolto pluripregiudicato a Castrovillari

CASTROVILLARI Prosciolto dall’accusa di possesso di armi da sparo. È questo l’esito della camera di consiglio tenutasi presso il Tribunale di Castrovillari nell’ambito del procedimento a carico di C.M.G. pluripregiudicato rappresentato e difeso dall’avvocato penalista Provino Meles del foro di Castrovillari. L’uomo, ritenuto organizzatore e capo di una banda dedita alle rapine ai danni di istituti bancari con l’uso di armi, che aveva diffuso il terrore in Emilia Romagna sino al 2015, era finito in carcere dopo un lungo inseguimento ad opera dei Carabinieri protrattosi per diversi chilometri e terminato nel comune di Solarolo con l’arresto dei malviventi. Posto ai domiciliari, a seguito di una perquisizione nella sua abitazione vennero rinvenute delle pistole delle quali non era riuscito a giustificare la detenzione. Nel corso del procedimento la difesa aveva sostenuto e dimostrato come non fosse certa la riconducibilità delle armi al proprio assistito dopo un lasso di tempo considerevole. Da qui il proscioglimento all’esito del giudizio.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
armi da sparo castrovillari
CRONACA
prosciolto pluripregiudicato a Castrovillari
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x