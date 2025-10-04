Crotone, oggi contro il Picerno per il riscatto -PROBABILI FORMAZIONI

si torna allo Scida

CROTONE Dopo la deludente sconfitta casalinga contro la Casertana, il Crotone torna in campo oggi pomeriggio alle 17:30 allo stadio Ezio Scida per affrontare il Picerno in un match dal sapore speciale per diversi protagonisti: ben cinque tesserati rossoblù, compreso il tecnico Emilio Longo, hanno infatti un passato importante proprio con la squadra lucana. Longo ha chiesto ai suoi una reazione concreta: «Voglio il giusto atteggiamento dal primo all’ultimo minuto», ha dichiarato ieri in conferenza stampa, evidenziando la necessità di imparare dagli errori commessi, in particolare nei primi minuti del match contro la Casertana, costati un’espulsione pesante e un’intera gara in salita. Non mancano le difficoltà per il tecnico pitagorico, che dovrà fare a meno degli squalificati Cargnelutti e Sandri. Se in difesa Berra è pronto a garantire equilibrio, a centrocampo le scelte sono più limitate. Calvano, ancora indietro di condizione per un problema al ginocchio, non è al meglio. In dubbio anche l’utilizzo dal primo minuto. Buone notizie invece per Andreoni, tornato regolarmente in gruppo e possibile titolare. Senza Sandri, il Crotone perderà un po’ di profondità nella manovra, ma Longo è fiducioso: «Dovremo saper cambiare la gestione della palla, mantenendo però la nostra identità tattica». Occhi puntati dunque sullo Scida, dove il Crotone è chiamato a dare risposte immediate per rilanciarsi in classifica e non perdere contatto con il treno di testa. Il Picerno, squadra solida e ben organizzata, rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni



CROTONE (4-4-2): Merelli; Leo, Berra, Pasquale, Groppelli; Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio; Gomez, Murano. All.: Longo

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Salvo, Frison, Granata, Pistolesi; Bianchi, Marino; Bocic, Santarcangelo, Esposito; Abreu. All.: Auteri

