Ultimo aggiornamento alle 23:17
roma a ferro e fuoco

Incidenti e guerriglia a Roma, 262 identificati

Scontri con le forze dell’ordine e danneggiamenti al corteo Pro Pal

Pubblicato il: 04/10/2025 – 23:17
ROMA Sono 262 le persone fermate e identificate per gli scontri avvenuti durante il corteo Pro Pal a Roma. Per tutte – rende noto la Questura- sarà valutata la denuncia per i reati di danneggiamento, adunata sediziosa e resistenza a Pubblico ufficiale. Date alle fiamme due auto e diversi cassonetti, lanciando oggetti e petardi verso le forze dell’ordine. Per questi fatti 12 persone, tutte appartenenti alla frangia antagonista, sono state fermate, fotosegnalate e avviate al deferimento alla Autorità giudiziaria per gli stessi reati, aggiunge la Questura. La Digos è già in possesso di molte immagini per il successivo sviluppo delle indagini. (Ansa)

