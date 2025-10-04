«Pubblicate le graduatorie». L’appello di artisti e maestranze del cinema a Regione e Film Commission
Lettera aperta di oltre 70 operatori del settore: «Un anno di silenzio sul bando alle produzioni»
COSENZA Decine di professionisti dell’audiovisivo calabrese lanciano un appello pubblico alla Regione Calabria e alla Calabria Film Commission, chiedendo con forza la pubblicazione delle graduatorie definitive del bando per il sostegno alle produzioni. È passato ormai un anno da quel bando, ma «nulla è ancora stato reso pubblico», denunciano in una lettera aperta che pesa sulle aspettative di chi lavora nel settore.
Nel testo, firmato da oltre 70 tra tecnici, produttori, autori e maestranze, si legge: «Noi, professioniste e professionisti del settore audiovisivo calabrese, ci rivolgiamo pubblicamente alle istituzioni con rispetto ma anche con grande preoccupazione. È trascorso ormai un anno dalla pubblicazione del bando della Calabria Film Commission per il sostegno alle produzioni, al quale moltissime realtà creative e tecniche del territorio hanno partecipato con entusiasmo e fiducia. Da allora, però, nonostante le ripetute richieste di aggiornamento e nonostante la promessa, durante l’incontro dello scorso agosto, che le graduatorie sarebbero state rese note entro la fine dello stesso messe, nulla è ancora stato reso pubblico. Chiediamo dunque, con urgenza e chiarezza, che vengano rese pubbliche le graduatorie definitive del bando. Non è una richiesta personale né di parte: è una necessità collettiva, un atto di trasparenza e di responsabilità verso chi lavora ogni giorno per costruire un’industria culturale solida e credibile in Calabria. Con fiducia attendiamo che la Regione Calabria e la Calabria Film Commission dimostrino, con i fatti, di credere davvero in questo settore e nelle persone che lo animano.» Il silenzio istituzionale, spiegano i firmatari, pesa su progetti, risorse investite e speranze di una filiera che fatica a emergere in un contesto già difficile. Senza certezza sui risultati del bando, diventa arduo programmare, realizzare produzioni e trattenere le competenze nel territorio calabrese.
Firmatari della lettera aperta
M. Giorgia Boccuzzi
Laura Stancanelli
Carmela Bilotto
Maria Angela Rotundo
Francesco Cristiano
Gianluca Salamone
Emanuele Spagnolo
Maria Paola Selvaggi
Maria Messina
Emiliano Chillico
Maria Concetta Pennella
Domenico Adriani Berardi
Mauro Nastri
Fabrizio Agostino
Anna Nimpo
Gessica Loccisano
Sandra Perri
Gianluigi Bruno
Emiliano Barbucci
Massimiliano Bruno
Miriam Lacopo
Anna Giulia Aura
Carlo Iozzi
Giuseppe Tripodi
Nicola Labate
Giuseppe Caracciolo
Dayana Arcuri
Alessio Zaccuri
Valeria Cipolla
Paolo Cuzzilla
Antonio Giocondo
Simone Andrea Casile
Umberto Scimitto
Isabella Marino
Salvatore Paravati
Amygdala Produzione
Monica Caminiti
Arte 7 Lab Produzione
Valentina Corigliano
Ciakalabria Service
Antonio Caracciolo
Simone Barbaro
Francesca Nocito
Giuseppe Mamone
Marinella Giorni
Giorgia Aquino
Felice Adriani
Giulia Pietropaolo
Roberta Leone
Agata Colao
Alessia Iacopetta
Roberto Barreca
Noemi Carrieri
Maria Grazia Belmonte
Barbara Rosanò
Alberto De Simone
Antonia Stelitano
Jessica Corrado
Alberto Bellini
Claudia Gullà
Lago Film – Alessandro Gordano
Anselmo De Filippis
Emanuele Oppido
Nicola Oliva
Antonio Abagnato
Giusy Cervadoro
Open Fields Produzioni – Fabrizio Nucci
Andrea Rullo
Mauro Nigro
Francesco Aiello
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato