Ultimo aggiornamento alle 12:08
Titolo Richiesto: assolvimento obbligo scolastico (Terza Media)

Pubblicato il: 05/10/2025 – 11:02
Archivi notarili, 10 posti a tempo indeterminato

ROMA Avviso di selezione mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 10 unità di personale, Area degli Operatori (ex Area Prima), profilo di Ausiliario, presso l’Amministrazione Autonoma degli Archivi Notarili. Le domande di partecipazione alle suindicate procedure di avviamento a selezione devono essere presentate ai competenti Centri per l’impiego con le modalità e nei tempi previsti dai successivi avvisi che saranno pubblicati a cura degli stessi. Per partecipare alla procedura di avviamento a selezione, gli iscritti negli elenchi tenuti dai competenti Centri per l’Impiego devono possedere, sia alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://www.giustizia.it, nonché sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/”. Alle operazioni di selezione provvede un’apposita Commissione composta da un dirigente con funzioni di Presidente e da due funzionari in possesso di specifica professionalità con funzioni di Componenti, appartenenti tutti all’Amministrazione. 

